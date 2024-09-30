Dünya, Jose Mourinho'yu konuşuyor! Yaptığı hareket olay oldu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçında yayıncı kuruluş kamerası önüne laptopunu koyması, dünya gündemine oturdu.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın önüne Mourinho'nun olayı geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçında yayıncı kuruluş kamerası önüne laptopunu koyması, dünya gündemine oturdu.

İşte dünya basınında Mourinho hakkında yazılanlar..

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"HAYAL KIRIKLIĞINI BÖYLE GÖSTERDİ"

DAILY MAIL: "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta ofsayt kararı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi. Dizüstü bilgisayar ekranı, Mourinho'nun yetkililerin yanlış karar verdiğini kanıtlamaya çalıştığı olayın sabit bir görüntüsünü gösteriyordu."

"DALGA GEÇMEKTEN TUHAF BİR SARI KART"

DAILY RECORD: "Dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bu hareketiyle tüm manşetleri süsledi. Portekizli çalıştırıcı, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan uzak kalacak birisi değil"

"O GERÇEKTEN DE ÖZEL BİRİ!"

BLICK: "O gerçekten de 'Özel Biri! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu."

OLAĞANÜSTÜ PROTESTO

GOAL: "Jose Mourinho, Süper Lig'de tartışmalara devam ederken Fenerbahçe'nin golüne izin verilmemesinin ardından olağanüstü dizüstü bilgisayar protestosu nedeniyle cezalandırıldı."

"HAKEMİN HOŞUNA GİTMEDİ!"

L'EQUIPE: "Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi."

"EKSANTRİK DAVRANIŞ!"

DAILY SPORTS: "José Mourinho, kenardaki eksantrik davranışları nedeniyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Bu kez de F.Bahçe maçında yaşanan bir olaya dikkat çekmek için kenarda kamera kullandığı için uyarı aldı."

"KOMİK BİR OLAY!"

FOOTBALL ITALIA: "Hakemlere yönelik tuhaf protestolarla dolu uzun geçmişi... Bugün ise bu listeye komik bir olay daha ekledi ve Antalyaspor maçında protesto ettiği pozisyonun hareketsiz görüntüsünün bulunduğu dizüstü bilgisayarı yedek kulübesinin yanındaki kameranın önüne koydu."