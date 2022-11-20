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- DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR! Katar - Ekvador maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR! Katar - Ekvador maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
2022 Katar Dünya Kupası için büyük gün geldi. Açılış maçı bugün oynanacak. Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçın detayları belli oldu..
- 20.11.2022 - 13:40
2022 Dünya Kupası bugün başlıyor. Açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Katar ile Ekvador arasında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası açışıl maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan naklen yayınlanacağı gündeme geldi.
Futbolseverlerin yakından takip edeceği Dünya Kupası'nda bugün tek maç oynanacak. Ev sahibi Katar açılış maçında taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor.
Peki Katar - Ekvador maçı ne zaman oynanacak? İşte dev maçın detayları..
Katar - Ekvador maçı kaçta başlayacak?
Katar - Ekvador maçı bugün saat 19.00'da oynanacak. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.