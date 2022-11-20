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DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR! Katar - Ekvador maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR! Katar - Ekvador maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Katar Dünya Kupası için büyük gün geldi. Açılış maçı bugün oynanacak. Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçın detayları belli oldu..