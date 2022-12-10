Dünya Kupası bitmeden yaprak dökümü başladı

2022 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen 7 ülkenin teknik direktörlerinden kimi istifa ederken kiminin de görevine son verildi.

Katar’da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda yaprak dökümü başladı.

Almanya Milli Takımlar ve Akademi Direktörü Oliver Bierhoff görevini bıraktı. Federasyondan yapılan açıklamada 2024’te sona erecek olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyuruldu.

Almanya ile EURO 1996 galibiyeti yaşayan Bierhoff, teknik direktör Jurgen Klinsmann ile birlikte 2004 yılından beri Alman Futbol Federasyonu için çalışıyordu.

Kupadan elenen takımlar hocalarıyla vedalaşıyor

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya’ya 4-1 yenilen Güney Kore’nin Portekizli teknik direktörü Paulo Bento, görevinden ayrıldığını açıkladı.

2018 yılından bu yana Güney Kore’yi çalıştıran 53 yaşındaki Bento, Portekiz, Gana ve Uruguay’ın bulunduğu gruptan takımını ikinci olarak çıkarmayı başardı.

Gruptan çıkamayan Gana’da teknik direktör Otto Addo görevinden istifa etti.

Luis Enrique ile yollar ayrıldı

Fas'a penaltılarda elenerek Dünya Kupası Son 16 Turu'ndan elenen İspanya'da oldukça sıcak gelişmeler yaşandı.

İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama yayınlayarak milli takım teknik direktörü Luis Enrique ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Martinez de görevi bıraktı

F Grubu’nun son maçında Belçika, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Kritik maç 0-0 berabere kaldı ve Belçika, Dünya Kupası’na veda etti.

Karşılaşma sonrası Belçika teknik direktörü Roberto Martinez istifa etti.

Tite'den veda

Martinez'in ardından 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'ya Tite dönemi resmen sona erdi.

Brezilya ile son turnuvasını oynayan tecrübeli teknik adam, maçın ardından yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu.

Son olarak Arjantin'e penaltı atışları sonucu elenen Hollanda'da Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, Arjantin karşısında son maçına çıktığını söyledi.

Van Gaal: Artık devam etmeyeceğim

Ağustos 2021'de Hollanda'nın başına üçüncü kez geçen van Gaal, Arjantin maçının ardından yaptığı açıklamada, "Artık devam etmeyeceğim. 20 maça çıktık ve hiçbirini kaybetmedik. İngiltere ile birlikte yenilmeyen tek takım bizdik. Bugün de yenildiğimizi düşünmüyorum. Sadece bir penaltı atışıydı." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Arjantin'in şampiyon olup olamayacağıyla ilgili soruya, "Umurumda değil. Artık izlemeyeceğim." yanıtını verdi.