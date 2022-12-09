Dünya Kupası çeyrek final başlıyor! Hırvatistan - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor. Hırvatistan, Brezilya ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...

Bu yıl Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı bugün itibariyle başlıyor. Çeyrek finalin ilk maçında Hırvatistan ve Brezilya mücadele edecek.

Bu turda galip gelen takım, yarı finalde Hollanda – Arjantin eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Brezilya ve Hırvatistan bugüne kadar Dünya Kupası’nın grup aşamasında iki kız karşılaştı. 2006 ve 2014 yılında düzenlenen turnuvada Brezilya, 1-0 ve 3-1’lik skorlarla galip geldi.

Luca Modric’li Hırvatistan ve Neymar’lı Brezilya’nın karşı karşıya geleceği çeyrek final maçı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte maçın detayları ve muhtemel 11’leri…

Hırvatistan - Brezilya maçı ne zaman, hangi kanalda?

Çeyrek finalin ilk maçı olan Hırvatistan - Brezilya karşılaşması, 9 Aralık 2022 Cuma (bugün) günü saat 18:00'de TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

Education City Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Muhtemel 11'ler

HIRVATİSTAN: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Petkovic, Perisic.

BREZİLYA: Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison.