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- Dünya Kupası çeyrek final başlıyor! Hırvatistan - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler
Dünya Kupası çeyrek final başlıyor! Hırvatistan - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler
- 09.12.2022 - 13:12
Bu yıl Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı bugün itibariyle başlıyor. Çeyrek finalin ilk maçında Hırvatistan ve Brezilya mücadele edecek.
Bu turda galip gelen takım, yarı finalde Hollanda – Arjantin eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
Brezilya ve Hırvatistan bugüne kadar Dünya Kupası’nın grup aşamasında iki kız karşılaştı. 2006 ve 2014 yılında düzenlenen turnuvada Brezilya, 1-0 ve 3-1’lik skorlarla galip geldi.
Luca Modric’li Hırvatistan ve Neymar’lı Brezilya’nın karşı karşıya geleceği çeyrek final maçı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte maçın detayları ve muhtemel 11’leri…
Hırvatistan - Brezilya maçı ne zaman, hangi kanalda?
Çeyrek finalin ilk maçı olan Hırvatistan - Brezilya karşılaşması, 9 Aralık 2022 Cuma (bugün) günü saat 18:00'de TRT1 ekranlarında yayınlanacak.
Education City Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Muhtemel 11'ler
HIRVATİSTAN: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Petkovic, Perisic.
BREZİLYA: Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison.