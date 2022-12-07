Dünya Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri? Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Dünya Kupası’nda çeyrek finale çıkan takımlar, son 16 turu sonrası belli oldu. Peki Dünya Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri ve Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Dünya Kupası çeyrek final maçları için nefesler tutuldu. Önce grup eleme maçları, sonra da son 16 turunda mücadele eden takımlardan 8’i çeyrek final oynamaya hak kazandı. Salı akşamı oynanan Brezilya-İsviçre maçı ile son çeyrek finalist belli olurken, futbol severler şimdi çeyrek final maçlarını beklemeye başladı. Peki, Bugün Dünya Kupası’nda maç var mı? Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? İşte yanıtı…

Dünya Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri?

Hollanda,

Arjantin,

Fransa,

İngiltere,

Brezilya,

Hırvatistan,

Fas,

Portekiz,

İlgiyle takip edilen Dünya Kupası’nda son 16 turu 6 Aralık saat 22.00’deki Brezilya-İsviçre karşılaşması ile sonlandı. Bütün çeyrek finalistler bu maç ile belli olurken, çeyrek final için geri sayım başlamış oldu. Fakat bugün yani 7 Aralık 2022 Çarşamba günü Dünya Kupası’nda herhangi bir karşılaşma olmayacak. Bundan sonra oynanacak ilk maç, ilk çeyrek final mücadelesi olmuş olacak.

2022 Dünya Kupası’nda sona doğru ilerlerken heyecan da gitgide yükselmeye devam ediyor. Grup aşamasındaki 32 takımdan 8’i çeyrek finale çıkmaya hak kazanmış oldu. Dünya Kupası çeyrek final maçları da 9 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cumartesi günleri gerçekleşecek. Ve her iki günde de ikişer maç oynanacak.

9 Aralık Cuma Dünya Kupası Çeyrek Final Maçları

Hırvatistan-Brezilya Saat:18.00

Hollanda-Arjantin Saat: 22.00

10 Aralık Cumartesi Dünya Kupası Çeyrek Final Maçları

Fas-Portekiz Saat: 18.00

İngiltere-Fransa Saat: 22.00

Yarı finaller ne zaman?

Dünya Kupası yarı final maçları ise 13 Aralık Salı ve 14 Aralık Çarşamba tarihlerinde saat 22.00’de gerçekleşecek. Ayrıca Üçüncülük karşılaşması 17 Aralık Cumartesi saat 18.00’de oynanmış olacak ve 2022 FIFA Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 18.00’de gerçekleşecek.