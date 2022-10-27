Dünya Kupası maçları ne zaman, hangi takım hangi grupta? 2022 FIFA Dünya Kupası maç takvimi!

Dünya Kupası maçları ne zaman, hangi takım hangi grupta? 2022 FIFA Dünya Kupası maç takvimi!

2022 Dünya Kupası maçlarına sayılı günler kaldı. Futbolseverler, bu yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası eşleşmelerini araştırıyor. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası grupları...

Milyonlarca futbolseverin kalbi, bu yıl Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası maçları için atıyor. Vatandaşlar Dünya Kupası maçlarını heyecanla bekliyor.

2022 Fifa Dünya Kupası maçları için geri sayım başladı. Grup eşleşmeleri kura ile belli oldu. Turnuvaya katılacak son 3 takım ise play-off ile belirlenecek.

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor?

Bu yıl Katar'da düzenlenena Fifa Dünya Kupası, 20 Kasım 2022 ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak.

Dev kupa 18 Aralık 2022 tarihinde final maçıyla sahibini bulacak. Dünya Kupası grup eşleşmeleri ve maç takvimi merak konusu oldu. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası grupları

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, (İskoçya-Ukrayna / Galler)

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, (Peru / Avustralya - BAE)

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, (Kosta Rika / Yeni Zelanda)

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

2022 Fifa Dünya Kupası maç takvimi

20 Kasım Pazar:

Katar - Ekvador 19.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

21 Kasım Pazartesi:

İngiltere - İran 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1

Senegal - Hollanda 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1

Amerika - Galler 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

22 Kasım Salı:

Arjantin - Suudi Arabistan 13.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

Danimarka - Tunus 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

Meksika - Polonya 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1

Fransa - Avustralya 22.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

23 Kasım Çarşamba:

Fas - Hırvatistan 13.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

Almanya - Japonya 16.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1

İspanya - Kosta Rika 19.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1

Belçika - Kanada 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

24 Kasım Perşembe:

İsviçre - Kamerun 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

Uruguay - Güney Kore 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

Portekiz - Gana 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1

Brezilya - Sırbistan 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

25 Kasım Cuma:

Galler - İran 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

Katar - Senegal 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1

Hollanda - Ekvador 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1

İngiltere - ABD 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

26 Kasım Cumartesi:

Tunus - Avustralya 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

Polanya - Suudi Arabistan 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

Fransa - Danimarka 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1

Arjantin - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

27 Kasım Pazar:

Japonya -Kosta Rika 13.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1

Belçika - Fas 16.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1

Hırvatistan - Kanada 19.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1

İspanya - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1

28 Kasım Pazartesi:

Kamerun - Sırbistan 13.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1

Güney Kore - Gana 16.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1

Brezilya - İsviçre 19.00 / 974 Stadyumu / TRT 1

Portekiz - Uruguay 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1

29 Kasım Salı:

Ekvador - Senegal 18.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Hollanda - Katar 18.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Galler - İngiltere 22.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

İran - ABD 22.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

30 Kasım Çarşamba:

Avustralya - Danimarka 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Tunus - Fransa 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Polonya - Arjantin 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Suudi Arabistan - Meksika 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

1 Aralık Perşembe:

Hırvatistan - Belçika 18.00 / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Kanada - Fas 18.00 / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Japonya - İspanya 22.00 / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Kosta Rika - Almanya 22.00 / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

2 Aralık Cuma:

Gana - Uruguay 18.00 / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Güney Kore - Portekiz 18.00 / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Sırbistan - İsviçre 22.00 / 974 Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Kamerun - Brezilya 22.00 / Lusail Stadyumu / TRT 1 ya da TRT SPOR

Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı:

Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1

9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi:

Çeyrek final (4 maç) / TRT 1

13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba:

Yarı final (2 maç) / TRT 1

17 Aralık Cumartesi:

Üçüncülük maçı / TRT 1

18 Aralık Pazar:

FİNAL / TRT 1