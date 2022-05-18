Futbolseverlerin heyecanla beklediği ve futbola doyacağı Dünya Kupası için geri sayım başlarken, "Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak 2022?" sorusu gündeme getirildi.

Süper Lig ve Avrupa'da oynanan maçlar, futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ve futbola doyduğu karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Ancak Dünya Kupası bunlardan farklı.. Dünya Kupası maçlarında binlerce yıldız futbolcu boy gösterecek.

Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası'nı sabırsızlıkla bekleyenler ise karşılaşmalara ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası'na gidemeyecek ancak maçları ekrandan takip edecek olanlar, "Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak 2022? İşte yanıtı...

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvada gruplar belli oldu.

Açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak. 2022 Dünya Kupası Kura Çekimi Doha'da gerçekleştirildi ve gruplar belli oldu.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu:

Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu:

İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu:

Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu:

Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu:

İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu:

Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu:

Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu:

Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana