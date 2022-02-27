Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak 2022?

Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak 2022?

2022 Dünya Kupası için geri sayım başlarken, A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Portekiz oldu. Millileri desteklemek isteyenler, "Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak 2022?" sorusunu araştırıyor.

2022 Dünya Kupası için artık geri sayım başladı diyebiliriz. A Milli Takımı'mız ise C Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düştükten sonra yarı finaldeki rakibi Portekiz oldu.

Portekiz oldukça güçlü bir rakip olurken hem millilerin kendine güveni hem de bizim futbolculara olan güvenimiz tam.

Eğer milliler, yarı finalde tur atlarsa; finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşılaşacak.

Milllilerin Portekiz'le olan maçı başarıyla geçip, Dünya Kupası'nda yoluna devam etmesi herkesin en büyük temellisi.

Peki, Dünya Kupası ne zaman, nerede yapılacak 2022? İşte yanıtı...

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finalleri, 21 Kasım 2022 ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Finallerin kura çekimi ise Nisan 2022'de yapılacak.

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz - Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.