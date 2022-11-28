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Dünya Kupası puan durumu! 28 Kasım 2022 Dünya Kupası güncel puan durumu nasıl?

Dünya Kupası puan durumu! 28 Kasım 2022 Dünya Kupası güncel puan durumu nasıl?

Dünya Kupası puan durumunda son durum merak ediliyor. Turnuvada son olarak Fransa turu garantilemişti. Peki Dünya Kupası güncel puan durumu nasıl?