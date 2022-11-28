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- Dünya Kupası puan durumu! 28 Kasım 2022 Dünya Kupası güncel puan durumu nasıl?
Dünya Kupası puan durumu! 28 Kasım 2022 Dünya Kupası güncel puan durumu nasıl?
Dünya Kupası puan durumunda son durum merak ediliyor. Turnuvada son olarak Fransa turu garantilemişti. Peki Dünya Kupası güncel puan durumu nasıl?
- 28.11.2022 - 18:38
"Dünya Kupası'nda puan durumu nasıl?" merak ediliyor. Heyecanlı turnuvadan kimlerin gruptan çıktığı merak ediliyor. Grupların ikinci haftası bugün sona erecek. Futbolseverler bu süreçte G ve H gruplarını takip ediyor olacak. İşte 28 Kasım 2022 Dünya Kupası puan durumu...
Dünya Kupası güncel puan durumları!
A GRUBU
1. HOLLANDA 4
2. EKVADOR 4
3. SENEGAL 3
4. KATAR 0
B GRUBU
1. İNGİLTERE 4
2. İRAN 3
3. ABD 2
4. GALLER 1
C GRUBU
1. POLONYA 4
2. ARJANTİN 3
3. SUUDİ ARABİSTAN 3
3. MEKSİKA 1
D GRUBU
1. FRANSA 6
2. AVUSTRALYA 3
3. DANİMARKA 1
4. TUNUS 1
E GRUBU
1. İSPANYA 4
2. JAPONYA 3
3. KOSTA RİKA 3
4. ALMANYA 1
F GRUBU
1. HIRVATİSTAN 4
2. FAS 4
3. BELÇİKA 3
4. KANADA 0
G GRUBU
1. BREZİLYA 3
2. İSVİÇRE 3
3. KAMERUN 1
4. SIRBİSTAN 1
H GRUBU
1. PORTEKİZ 3
2. GÜNEY KORE 1
3. URUGUAY 1
4. GANA 0