Dünya Kupası son 16 turu başlıyor! Arjantin - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası son 16 turu başlıyor! Arjantin - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası'nda son 16 turu bugün itibariyle başladı. Arjantin, Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası maçları heyecanı devam ediyor. Son 16 turda Arjantin ile Avustralya mücadele edecek.

Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan karşılaşmasında yenilgiye uğrayan Arjantin, daha sonra Meksika ve Polonya'yı yenerek lider olarak Son 16 Turu'na yükseldi.

Diğer yandan Avustralya, 2006'dan sonra ilk kez gruptan çıktı ve bugüne kadar hiç çeyrek finali göremedi. Bu mücadelenin galibi ise Hollanda-ABD maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Peki futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Arjantin Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Arjantin - Avustralya maçı ne zaman?

Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak Arjantin – Avustralya karşılaşması saat 22:00’da başlayacak.

Maç hangi kanalya yayınlanacak?

Arjantin-Avustralya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.