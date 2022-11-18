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    Dünya Kupası'na gidemeyen futbolcular tatilde

    Dünya Kupası'na gidemeyen futbolcular tatilde

    Liglerin Dünya Kupası arasına girmesini fırsat bilen futbolcular sosyal medya hesaplarından tatil paylaşımlarında bulundular.
    • 18.11.2022 - 15:14
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    Liglerin yaklaşık 1.5 ay Dünya Kupası arasına girmesi üzerine futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler bu arada sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini aldı.

    Futbolcular Dünya Kupası arasını tatilde geçiriyor

    Dünya Kupası arasını evde geçirmek istemeyen futbolcular sosyal medya hesaplarından tatil paylaşımlarında bulundu.

    Mergim Berisha

    Dünya Kupası na gidemeyen futbolcular tatilde #1

    Rıdvan Yılmaz

    Dünya Kupası na gidemeyen futbolcular tatilde #2

    Necip Uysal

    Dünya Kupası na gidemeyen futbolcular tatilde #3

    Abdülkadir Parmak

    Dünya Kupası na gidemeyen futbolcular tatilde #4

    Hüseyin Türkmen

    Dünya Kupası na gidemeyen futbolcular tatilde #5

    Dele Alli

    Dünya Kupası na gidemeyen futbolcular tatilde #6

    Ozan Tufan

    Dünya Kupası na gidemeyen futbolcular tatilde #7

    Serdar Aziz

    Dünya Kupası na gidemeyen futbolcular tatilde #8

    Oğulcan Çağlayan

    Dünya Kupası na gidemeyen futbolcular tatilde #9

    Francisco Montero

    Dünya Kupası na gidemeyen futbolcular tatilde #10

    Bafetimbi Gomis

    Dünya Kupası na gidemeyen futbolcular tatilde #11


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