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Dünya Kupası'na gidemeyen futbolcular tatilde
Liglerin Dünya Kupası arasına girmesini fırsat bilen futbolcular sosyal medya hesaplarından tatil paylaşımlarında bulundular.
- 18.11.2022 - 15:14
Liglerin yaklaşık 1.5 ay Dünya Kupası arasına girmesi üzerine futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler bu arada sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini aldı.
Futbolcular Dünya Kupası arasını tatilde geçiriyor
Dünya Kupası arasını evde geçirmek istemeyen futbolcular sosyal medya hesaplarından tatil paylaşımlarında bulundu.
Mergim Berisha
Rıdvan Yılmaz
Necip Uysal
Abdülkadir Parmak
Hüseyin Türkmen
Dele Alli
Ozan Tufan
Serdar Aziz
Oğulcan Çağlayan
Francisco Montero
Bafetimbi Gomis