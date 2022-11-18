Dünya Kupası'na gidemeyen futbolcular tatilde

Liglerin Dünya Kupası arasına girmesini fırsat bilen futbolcular sosyal medya hesaplarından tatil paylaşımlarında bulundular.

Liglerin yaklaşık 1.5 ay Dünya Kupası arasına girmesi üzerine futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler bu arada sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini aldı.

Futbolcular Dünya Kupası arasını tatilde geçiriyor

Dünya Kupası arasını evde geçirmek istemeyen futbolcular sosyal medya hesaplarından tatil paylaşımlarında bulundu.

Mergim Berisha

Rıdvan Yılmaz

Necip Uysal

Abdülkadir Parmak

Hüseyin Türkmen

Dele Alli

Ozan Tufan

Serdar Aziz

Oğulcan Çağlayan

Francisco Montero

Bafetimbi Gomis