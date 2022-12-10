Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor

Dünya Kupası'nda yarı finale çıkacak son iki takım Fas-Portekiz ve İngiltere-Fransa karşılaşmalarının ardından belli olacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son bilet bugün sahibini buluyor.

Yarı finalde Hırvatistan ile Arjantin'in eşleşmesinin ardından bugün, çeyrek finalde Fas-Portekiz ve İngiltere-Fransa karşılaşmaları oynanacak.

Kazanan ekipler yarı final turunda karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Al Thumama Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak.

Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek. Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Portekiz'den İsviçre'ye farklı tarife

Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak. Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.

Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım arasında 3. randevu

Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı. Meksika 1986'da yapılan müsabaka Fas'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Rusya 2018'deki karşılaşmayı ise Portekiz 1-0 galip tamamladı.

Muhtemel 11'ler

Fas: Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Portekiz: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; B. Silva, Carvalho, Otavio; Fernandes, Ramos, Felix





Bir sonraki maç İngiltere ile Fransa arasında

2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek. Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı.

Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti. Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Muhtemel 11'ler

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden

Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud