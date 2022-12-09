Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin ile Hollanda, Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

2 günlük aranın ardından 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçlarıyla başlıyor.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

Education City Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Bu turu geçen taraf, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinden galip çıkacak takımla karşılaşacak.

Daha önce grup aşamalarında karşı karşıya geldiler

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi.

2006 ve 2014'te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. F Grubu'nda Fas, Belçika ve Kanada ile mücadele eden Hırvatistan, Fas ve Belçika ile berabere kalıp, Kanada'yı mağlup ederek 5 puan topladı.

Hırvatistan, 7 puanlı Fas'ın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa temsilcisi, son 16 turunda Japonya'yı, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda geçerek son 8 takım arasında kaldı.

Sambacılar, Güney Kore'yi rahat geçti

G Grubu'nda İsviçre, Kamerun ve Sırbistan ile mücadele eden Brezilya ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Brezilya, aynı puana sahip İsviçre'nin averajla önünde yer alarak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Sırbistan'a 2-0 ve İsviçre'ye 1-0 üstünlük kuran "Sambacılar", Kamerun'a 1-0 kaybetti. Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Güney Kore 4-1'le rahat geçerek Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Neymar'ın gözü Pele'nin rekorunda

Brezilya'nın yıldızı Neymar, 2 gol daha atması halinde efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak 78 golle milli takımının en golcü ismi olacak.

Katar'da Brezilya'nın grupta oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun maçlarında forma giyememişti.

Neymar, son 16 turunda ise Güney Kore karşısında penaltıdan golünü atarak milli takımdaki gol sayısını 76'ya yükseltmişti.

Muhtemel 11'ler

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Petkovic, Perisic

Brezilya: Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison

Hollanda-Arjantin

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Hollanda ile Arjantin de bugün kozlarını paylaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetecek.

Bu turu geçen ekip, yarı finalde Hırvatistan-Brezilya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek. İki takım Dünya Kupası'nda 6. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 5 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrılırken, 1 grup maçı golsüz sona erdi. Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı.

Arjantin Avustralya'yı, Hollanda da ABD'yi geçti

İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup ederek Hollanda'nın rakibi oldu.

Dünya Kupası macerasına A Grubu'nda 2-0'lık Senegal galibiyetiyle başlayan Hollanda, Ekvador beraberliğinin ardından ev sahibi Katar'ı mağlup ederek 7 puanla grubu lider bitirdi.

Son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ABD'yi 3-1'le geçen Hollanda, çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Messi, Arjantin'in en golcüsü olmaya çok yakın

Avustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti.

AA'nın aktardığına göre şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bırakan Messi, 1 gol daha atması halinde Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta'yı yakalayacak.

Muhtemel 11'ler

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Jong, De Roon, Blind, Klaassen; Gakpo, Depay

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, De Paul, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez