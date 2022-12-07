Almanya'nın Kosta Rika'yı 4-2 mağlup ettiği maçta görev alan yardımcı hakem Karen Medina Diaz, müsabakada verdiği hatalı kararlarla dikkat çekti.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu etabı da tamamlandı ve çeyrek final karşılaşmaları beklenmeye başlandı.

Heyecan tüm hızıyla devam ederken, grup etabında oynanan müsabakalarda gerçekleşen olaylar, sosyal medyada daha da fazla konuşulmaya yüz tuttu.

Özellikle Almanya ile Kosta Rika arasında oynanan maçta görev alan yardımcı hakemin hataları oldukça dikkat çekti.

Dünya Kupası'nda ilk kez kadın hakemler görev aldı

Almanya ile Kosta Rika'nın karşı karşıya geldiği mücadelede tarihi bir an yaşanmıştı.

Kadın hakemler ilk kez Dünya Kupası'nda maç yönetmişti. Hakem Stephanie Frappart'ın yardımcılıklarını Brezilyalı Neuza Back ile Meksikalı Karen Medina Diaz üstlenmişti.

Dünya Kupası'nda kadın hakemin hatalı kararları dalga konusu oldu

Topun dışarıdan çevrildiğini görmedi

Yardımcı hakem Karen Medina Diaz, önce Kosta Rika kalecisi Keylor Navas'ın kornere giden topu dışarıdan çevirdiğini görmedi ve oyunu devam ettirdi.

Ofsayt olmayan pozisyona bayrak kaldırdı

Daha sonrasında ise ofsayt olmayan bir pozisyonda Almanya'nın aleyhine bayrağını kaldırdı ve pozisyonun ofsayt olduğuna dair kanaat getirdi.

Sosyal medyada dalga geçildi

Öte yandan Karen Medina Diaz'ın bu kararları günler sonra incelendi. Kadın hakemin verdiği kararlar önce sosyal medyada gündem oldu.

Ardından da konuya ilişkin çeşitli geyikler yapıldı.