Petrol
110.98
1.79%
Euro
17.5222
-0.03%
Dolar
16.7513
0.32%
Altın
964.74
-0.54%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
322.944
1.15%
BTXN Coin
6.84
8.91%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

    Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

    FIFA, yarı otomatik ofsayt sisteminin 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacağını açıkladı.
    • 01.07.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 13:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde FIFA, turnuvada kullanılacak yeni sistemi duyurdu.

    FIFA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, 21 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin turnuva boyunca kullanılacağı belirtildi.

    Açıklamada, bu sistemin video hakemlere daha fazla yardımcı olacağı ve karar verme sürecini hızlandıracağı ifade edildi.

    Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı İZLE

    Dünya Kupası nda kullanılacak yeni sistem açıklandı #1

    12 kamerayla futbolcular izlenecek

    Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda, VAR sistemi ilk kez uygulanmıştı.
    Açıklamada, yarı otomatik ofsayt sistemine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacağı ifade edildi.

    Dünya Kupası nda kullanılacak yeni sistem açıklandı #2

    "Var sisteminin gelişmesine yardımcı olacak"

    FIFA Başkanı Gianni Infantino açıklamasında, "FIFA, 2018'de Dünya Kupası'nda VAR sistemini kullanarak büyük ve cesur bir adım attı. Yarı otomatik ofsayt sistemi, VAR sisteminin tüm dünyadaki gelişimine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

    FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ise şunları söyledi: "VAR, futbola çok olumlu bir etki yaptı ve çok sayıda hatanın önüne geçti. Yarı otomatik ofsayt sisteminin de bunu daha ileriye taşıyacağını inanıyoruz."

    Dünya Kupası nda kullanılacak yeni sistem açıklandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Artvin'de heyelan: Kaya parçaları tırları biçti
    3. Sayfa

    Artvin'de heyelan: Kaya parçaları tırları biçti

    Toyota'nın üretimi yüzde 28 düştü
    Otomobil

    Toyota'nın üretimi yüzde 28 düştü

    Görüş Bildir