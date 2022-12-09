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    Dünya Kupası'ndan dönen N'Koudou, Beşiktaş kampına katıldı

    2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi Kamerun ile mücadele eden N'Koudou, takımının elenmesi üzerine Beşiktaş'ın Antalya'daki kampına katıldı.
    • 09.12.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 15:04
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    Dünya Kupası'ndan dönen N'Koudou, Beşiktaş kampına katıldı

    Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

    Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

    Salonda başlayan idman; ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenman, spinning çalışması sonrası fitness çalışmasıyla tamamlandı.

    N'Koudou kampa katıldı

    Öte yandan Dünya Kupası'ndan dönen Kevin-Georges N'Koudou, Beşiktaş'ın Antalya kampına katıldı.

    Dünya Kupası ndan dönen N Koudou, Beşiktaş kampına katıldı #1

    Beşiktaş hazırlıklarına devam edecek

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

    Dünya Kupası ndan dönen N Koudou, Beşiktaş kampına katıldı #2

    Dünya Kupası ndan dönen N Koudou, Beşiktaş kampına katıldı #3


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