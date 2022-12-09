Dünya Kupası'ndan dönen N'Koudou, Beşiktaş kampına katıldı

2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi Kamerun ile mücadele eden N'Koudou, takımının elenmesi üzerine Beşiktaş'ın Antalya'daki kampına katıldı.

Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Salonda başlayan idman; ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenman, spinning çalışması sonrası fitness çalışmasıyla tamamlandı.

N'Koudou kampa katıldı

Öte yandan Dünya Kupası'ndan dönen Kevin-Georges N'Koudou, Beşiktaş'ın Antalya kampına katıldı.

Beşiktaş hazırlıklarına devam edecek

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.