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AA

Milli yıldızlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euroya Portekiz'in önde gelen ekiplerinden Benfica'ya transfer olmuştu.

26 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa sürede gösterdiği performansla damga vurmayı başarmıştı.

Portekiz'de harikalar yaratan Aktürkoğlu, dikkat çeken bir istatistikle gündemde.

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCULAR LİSTESİNDE İLK SIRADA

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu'nun (FIFPRO) resmi sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladığı verilere göre, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların oyuncuları arasında Kerem Aktürkoğlu, en çok maça çıkarak listede ilk sırada yer aldı.

Oynadığı karşılaşmaların yüzde 75'inde art arda forma giyen milli futbolcu, toplamda 55 maçta görev alarak, Real Madrid'in tecrübeli Hırvat yıldızı Luka Modric ve Barcelona'nın Fransız futbolcusu Jules Kounde gibi isimleri geride bıraktı.

Geçen yılın eylül ayında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 16 gol ve 14 asist üretti.

REAL MADRİDLİ YILDIZLARI PEŞİNE TAKTI

54 maçta forma giyen Modric, Kerem'in ardından listede ikinci sırada bulunurken, takım arkadaşı Federico Valverde 53 maçta forma giyerek listenin 5. sırasında kendine yer buldu.

Danimarka Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Celtic kalecisi Kasper Schmeichel ise 54 maçta süre alarak listede Modric'in hemen ardında 3. sırada bulunuyor.

53 maçta forma şansı bulan futbolculardan, Belçika kulübü Club Brugge'den Christos Tzolis dördüncü, Benfica'dan Vangelis Pavlidis altıncı, Barcelona'dan Kounde yedinci, Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Julian Alvarez ise maç yoğunluğu listesinde sekizinci sırada yer alıyor.