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Dünyada son 10 sezonun en iyi takımları

Dünyada son 10 sezonun en iyi takımları

Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları açıklandı. Süper Lig'den de üç büyükler bu listede kendisine yer buldu.