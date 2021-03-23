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Dünyada son 10 sezonun en iyi takımları
Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları açıklandı. Süper Lig'den de üç büyükler bu listede kendisine yer buldu.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 17:32
- Güncelleme : 23.03.2021 - 18:06
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünya futbolunda 2011-2020 yılları arasındaki en iyi 140 kulübün yer aldığı bir liste hazırladı.
BARCELONA ZİRVEDE
Listenin zirvesinde, bu yıllar arasında 2877 puan toplayan İspanya temsilcisi Barcelona yer alırken, rakibi Real Madrid 2782 puanla ikinci, Almanya temsilcisi Bayern Münih ise 2594,5 puanla üçüncü oldu.
FENERBAHÇE ÖNDE
Listede, Süper Lig'den 3 takıma yer verildi. Fenerbahçe 1310 puanla 65. Beşiktaş 1229 puanla 79., Galatasaray ise 1104,5 puanla 111. sırada yer aldı.