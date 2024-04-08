Dünyada Süper Kupa'yı yayınlayan kanallar, TFF'den para iadesi istiyor Süper Kupa maçının yarıda kalmasının ardından dünyada bu karşılaşmayı yayınlayan televizyon kanalları para iadesi talep etti.

ensonhaber.com

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının yarı kalmasının ardından flaş bir iddia gündeme geldi.

Avrupa basını, Süper Kupa'nın yayın haklarını satan alan birçok televizyon kanalının; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ödedikleri ücretin tamamını geri istediklerini duyurdu.

Birçok ülkede yayınlanacaktı

Almanya, Fransa, Rusya, İsviçre, Bulgaristan, Hollanda, Polonya, Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovenya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesinde yayınlanan Süper Kupa'nın kısa süre içerisinde yarıda kalması şaşkınlık yarattı.

Öte yandan dünya basını, Galatasaray-Fenerbahçe maçının yarıda kalmasını son dakika olarak duyurdu.