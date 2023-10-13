Dünyanın en büyük 10 derbisi belirlendi! Fenerbahçe - Galatasaray listede

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Futbolda 2023-2024 sezonuna iyi bir başlangıç yaparak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe ve Galatasaray dünyada önemli bir yer edindi.
Bu sezon çıktıkları maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen iki takımın birbirleriyle oynadıkları maçlar en büyük 10 derbi arasına girdi.
Dünyaca ünlü FourFourTwo dergisi, tutku, taraftar potansiyeli ve izlenme oranları olarak dünyanın en büyük 10 derbisini sıraladı.
Listede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de 4. sırada yer aldı.
İşte dünyanın en büyük 10 derbisi:
1. River Plate - Boca Juniors
2. Celtic - Rangers
3. Real Madrid - Barcelona
4. Fenerbahçe - Galatasaray
5. Borussia Dortmund - Schalke
6. Manchester United - Liverpool
7. Roma - Lazio
8. Al Ahly - Zamalek
9. Marsilya - Paris Saint-Germain
10. Milan - Inter
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