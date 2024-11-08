Dünyanın en değerli 21 yaş altı futbolcuları belirlendi! İlk 10'da iki Türk var

AA & Ensonhaber

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) yayınladığı raporda, dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusunu açıkladı.

Piyasa değeri en yüksek oyuncu, Barcelona'nın 17 yaşındaki İspanyol futbolcusu Lamine Yamal oldu.

Faslı bir baba ile Ekvator Ginesi'nden bir annenin çocuğu olan Yamal, 180,9 milyon euroluk değeriyle ilk sırada yer aldı.

ARDA VE KENAN İLK 10'DA

19 yaşındaki milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en değerli 21 yaş altı 10 futbolcusu arasında gösterildi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 76,7 milyon euroluk değeriyle listede 8. sırada bulunurken Juventus'tan Kenan Yıldız ise 72,3 milyon euroluk değeriyle 10. sırada yer aldı.

İlk 10'da ikişer Türk, İngiliz ve Brezilyalı futbolcu ile birer İspanyol, Fransız, Portekiz ve Arjantinli oyuncu bulunuyor.

İLK 10 SIRA

1- Lamine Yamal (Barcelona): 180.9 milyon euro

2- Alejandro Garnacho (Manchester United): 114.8 milyon euro

3- Warren Zaire-Emery (PSG): 109 milyon euro

4- Savio Moreira (Manchester City): 101 milyon euro

5- Joao Neves (PSG): 99,8 milyon euro

6- Endrick Felipe (Real Madrid): 97,7 milyon euro

7- Rico Lewis (Manchester City): 87,2 milyon euro

8- Arda Güler (Real Madrid): 76,7 milyon euro

9- Kobbie Mainoo (Manchester United): 74,8 milyon euro

10- Kenan Yıldız (Juventus): 72,3 milyon euro

İLK 100'DE 5 TÜRK OYUNCU

Dünyanın en değerli 21 yaş altı 100 futbolcusu arasında 5 Türk futbolcu bulunuyor.

Arda ve Kenan ile ilk 100'de Beşiktaş'ta forma giyen 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, Eintracht Frankfurt takımının 18 yaşındaki oyuncusu Can Uzun ve Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki Yasin Özcan yer aldı.

Listede 8. sırada yer alan Arda Güler'in ardından 10. sırada Kenan Yıldız, 50. sırada Semih Kılıçsoy, 63. sırada Can Uzun ve 98. sırada Yasin Özcan bulunuyor.

3 İSİM DAHA LİSTEYE GİRDİ

50- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş): 28,8 milyon euro

63- Can Uzun (Eintracht Frankfurt): 24,4 milyon euro

98- Yasin Özcan (Kasımpaşa): 14,8 milyon euro