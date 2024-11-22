Dünyanın en güçlü ligleri belirlendi

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Spor istatistikleri toplayan ve verileri analiz eden Opta, dünyanın en güçlü liglerini belirledi.

Avrupa ve dünya futbolunun önde gelen ligleri, performans ve kalite kriterlerine göre sıralandı.

Listedeki 20 ligin 16'sı Avrupa'dan seçilirken Süper Lig, 76 puanlık derecesiyle kendine 18. sırada yer buldu.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LİGLERİ

1. Premier Lig - 87.9

2. Serie A - 86.2

3. Bundesliga - 86.2

4. La Liga - 85.1

5. Ligue 1 - 85.1

6. Brezilya Ligi - 80.8

7. Portekiz Ligi - 80.1

8. Belçika Jupiler Pro Ligi - 79.2

9. MLS - 78.2

10. Championship - 77.6

11. Arjantin Ligi - 77.5

12. Danimarka Ligi - 77.4

13. Hollanda Ligi - 77.3

14. Meksika Ligi - 76.7

15. Çek Ligi - 76.5

16. Polonya Ligi - 76.4

17. Bundesliga 2 - 76.3

18. Süper Lig - 76

19. Serie B - 76

20. İsviçre Ligi - 75.9