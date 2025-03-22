Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu: Slavko Vincic de listede

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IFFHS (Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu), dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı.

Listede Türk hakem yer almazken, İngiltere, Fransa, Brezilya'dan ikişer, Almanya, İtalya, Slovenya ve Polonya'dan birer hakem yer aldı.

EN İYİ 10 HAKEM

1. François Letexier - Fransa

2. Slavko Vincic - Slovenya

3. Daniele Orsato - İtalya

4. Clement Turpin - Fransa

5. Michael Oliver - İngiltere

6. Felix Zwayer - Almanya

7. Szymon Marciniak - Polonya

8. Anthony Taylor - İngiltere

9. Raphael Claus - Brezilya

10. Wilton Sampaio - Brezilya

SLAVKO VINCIC, DEV DERBİYİ YÖNETMİŞTİ

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşmış ve golsüz berabere kalmıştı.

Bu mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetmişti. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapmıştı.

Slavko Vincic, maçta toplam 7 kez sarı kartına başvurmuştu. Bu kartların 5'ini sarı-kırmızılı futbolcular, 2'sini de sarı-lacivertli futbolcular görmüştü.

Bu mücadeleyle birlikte 55 yıl sonra Süper Lig'de oynanan bir derbide yabancı hakem görev yapmıştı.

Ayrıca iki takım arasında ligde 18. kez de yabancı hakem düdük çalmıştı.