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Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Türkiye'de zirve Galatasaray'ın

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Türkiye'de zirve Galatasaray'ın IFFHS, son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. İlk 100'de 4 Türk takımı yer alırken, ilk 40'ta bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin konumu dikkat çekti.