Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Türkiye'de zirve Galatasaray'ın

Haber Merkezi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verileri baz alarak bir liste hazırladı.
IFFHS, son 1 yılda alınan sonuçlara göre dünyanın en iyi takımları listesinde güncellemeye gitti.
Dünyanın en iyi takımları sıralamasının ilk 100'ünde 4 Türk takımı yer aldı.
Listede Süper Lig lideri Galatasaray, 37. sırayı alarak rakiplerinin önünde konumlandı.
DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI
1- Real Madrid
2- Bayer Leverkusen
3- Atalanta
4- Liverpool
5- Botafogo
6- Manchester City
7- Barcelona
8- Flamengo
9- Atletico Madrid
10- Borussia Dortmund
SÜPER LİG TAKIMLARININ SIRALAMASI
37- Galatasaray
39- Fenerbahçe
87- Başakşehir
88- Beşiktaş
141- Trabzonspor
265- Samsunspor
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