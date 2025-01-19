Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Türkiye'de zirve Galatasaray'ın
Haber Merkezi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verileri baz alarak bir liste hazırladı.

IFFHS, son 1 yılda alınan sonuçlara göre dünyanın en iyi takımları listesinde güncellemeye gitti.

Dünyanın en iyi takımları sıralamasının ilk 100'ünde 4 Türk takımı yer aldı.

Listede Süper Lig lideri Galatasaray, 37. sırayı alarak rakiplerinin önünde konumlandı.

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI

1- Real Madrid

2- Bayer Leverkusen

3- Atalanta

4- Liverpool

5- Botafogo

6- Manchester City

7- Barcelona

8- Flamengo

9- Atletico Madrid

10- Borussia Dortmund

SÜPER LİG TAKIMLARININ SIRALAMASI

37- Galatasaray

39- Fenerbahçe

87- Başakşehir

88- Beşiktaş

141- Trabzonspor

265- Samsunspor

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Emre Çalışkan
Editor