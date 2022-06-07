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    Dünyanın en pahalı 10 oyuncusu açıklandı

    Dünyanın en pahalı 10 oyuncusu açıklandı

    İlk 3'te Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Erling Haaland'ın olduğu dünyada piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.
    • 07.06.2022 - 02:12
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    Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı araştırmayla birlikte birçok insanın merak ettiği piyasa değeri en yüksek olan futbolcular listelendi.

    Mbappe listenin başında

    CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 205,6 milyon avro piyasa değeri bulunan Fransız forvet oyuncusu Mbappe, dünyada en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

    Paris St-Germain ile sözleşmesini uzatması sonrası listenin başında yer alan Mbappe'yi son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior (185,3 milyon avro) ve Manchester City'nin 21 yaşındaki Norveçli yeni golcüsü Erling Haaland (152,6 milyon avro) takip etti.

    Dünyanın en pahalı 10 oyuncusu açıklandı #1

    Messi ve Cristiano Ronaldo listede yok

    İlk 100 futbolcunun dahil edildiği listede, PSG'nin 34 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Manchester United'ın 37 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise yer almadı.

    İngiltere Premier Lig kulüpleri, ilk 100'de 41 futbolcu ile listede en fazla oyuncusu bulunan kulüpler konumunda.

    Futbol dünyasında piyasa değeri en yüksek 100 oyuncu içinde Türk futbolcu yer almadı.

    Dünyanın en pahalı 10 oyuncusu açıklandı #2

    İlk 10 futbolcu

    AA'nın haberine göre, piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

    1. Kylian Mbappe (PSG): 205,6 milyon avro

    2. Vinicius Junior (Real Madrid): 185,3

    3. Erling Haaland (Manchester City): 152,6

    4. Pedri (Barcelona): 135,1

    5. Jude Bellingham (Borussia Dortmund): 133,7

    6. Phil Foden (Manchester City): 124

    7. Frenkie de Jong (Barcelona): 112,5

    8. Luis Diaz (Liverpool): 110

    9. Ruben Dias (Manchester City): 109,6

    10. Ferran Torres (Barcelona): 109,5

    Dünyanın en pahalı 10 oyuncusu açıklandı #3


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