Dursun Özbek: 1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz

Dursun Özbek, GSTV'de yayınlanan programda, "160 dairenin satışından 1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz" dedi.

Peş peşe yapılan transferle taraftarlarını mutlu eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, GSTV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, "İstanbul'un en önemli bölgesinde, Mecidiyeköy'deki gayrimenkulün geliştirilmesi için çok daha önce de çalışıyorduk. Seçildikten sonra buranın akıbetine dair görev bize düşüyor. Daha önce otel binası olarak tasarlanan Mecidiyeköy'deki binamızı rezidans projesine çevirdik. Neden çevirdik, bölgedeki gelişim ve talepler göz önünde bulundurulunca rezidans modelinin daha uygun olacağına karar verdik.

"1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz"

160 adet daire çıkardık bu projede. Kategori 1'deki daireleri özellikle Galatasaraylı üyelerimizin dikkatine sunmak ve onların almasını istiyoruz. Bunun dışında kalan yerleri de yabancılara satmaya planlıyoruz. 160 dairenin satışından 1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz. Bu gelirin yarısı bankalarla olan borçlarımızın ana para hesabını kapatmaya gidecek, diğer yarısı Kemerburgaz'daki faaliyetler için kullanılacak. 6-7 ay gibi bir süre içerisinde projelerimizi tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

"Hazine'ye ait olan parsellerin tapusunu 30 yıllığına aldık"

Galatasaray Adası'nın yenilenmesi konusunda Dursun Özbek, "Bu konudaki çalışmalarda emeği geçen birçok arkadaşım var. Özellikle bütün ekibini, bütün gücünü bu konuya teksif eden Erden Timur kardeşim var, hakikaten çok başarılı bir iş çıkardılar. Galatasaray Adası'nda Hazine'ye ait olan parsellerin tapusunu 30 yıllığına aldık. Bu tapular üst kullanım hakkı tapusudur. Bu tapuları aldıktan sonra ada üzerinde proje geliştirme şansınız olur." dedi.

"Birlik ve beraberliği sağlarsak önümüzde kimse duramaz"

Galatasaray'da eksik olan bir şeyin sevgi iklimi olduğunu ifaden eden Özbek, "Galatasaray'da birlik ve beraberliği sağlarsak bizim önümüzde kimsenin durabileceğini sanmıyorum. Barış ve sevgi iklimi olmazsa bu projelerden başarıyla çıkamayız. Kemerburgaz'daki arazinin tapusunu da aldık. Üst kullanım hakkı, burada proje yapmamızı sağlıyor. Daha önceki başkanlık dönemimde uygulamayı düşündüğüm projeler zaten hazırdı. Zemin etüdü yapılıyor şu anda. Çok kısa süre sonra da ruhsat başvurumuzu yapacağız." dedi.

"Florya'da bir kısım Galatasaray'ın tapulu malı." diyen Özbek, "Bir kısmı da Emlak Konut'un tapulu malı. Bugün itibarıyla yaptığımız görüşmelerde, Emlak Konut'tan kendi tapularında olan kısmın bize satılması için bir mutabakatımız var. Değerli Bakanım Murat Kurum ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimiz var. Buranın Galatasaray'a satılması, Galatasaray kulübünün bütünü burada inşai faaliyete başlaması için görüş birliği sağlandı." ifadelerini kullandı.

"Icardi'nin maaşı için 750 bin euro ödeyeceğiz"

Transferlerinin Avrupa basınında çok ses getirdiğini söyleyen Özbek, "Avrupa'da başlıklar atılıyor. Tuchel'in Chelsea'den gönderilmesi, Galatasaray'ın transferlerinin gölgesinde kaldı. Icardi'nin maaşı için 750 bin euro ödeyeceğiz. Bonus olarak da 20 gol atarsa 75 bin euro, her galibiyete 3 bin euro vereceğiz. Allah aşkına bütün bunları görerek yorum yapılmasında fayda var. Geçmişte Drogba, Sneijder, Hagi gibi yıldızlar geldi ancak bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısından Galatasaray lehine farklılıklar var. Her kuruşun hesabını yaptık. Sadece Mertens’e 1 milyon euro imza parası verdik. Onun dışında kimsede imza parası yok. Geçen sezon 28.6 milyon euro maaş ödedik. bu sene ise 29.3 milyon euro maaş ödeyeceğiz. Özet olarak, çok başarılı bir transfer dönemi geçirdik. Dünya yıldızlarını ekibimize kattık. Geçen seneki maaş skalasını dengede tutarak yeni bir takım kurduk. İşin sonunda 5.5 milyon euro maliyetle bu takım bu hale geldi. Gerisini siz hesap edin." ifadelerini kullandı.