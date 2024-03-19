Dursun Özbek - Ali Koç görüşmesini iptal ettiren sözler: Bölücülerin projesi

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının yankıları sürüyor.

Olaylı derbinin ardından sponsorluk anlaşmasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ortak bir tanıdıkları vasıtasıyla Ali Koç ile görüşeceklerini, ancak Ali Koç'un bu görüşmeyi iptal ettiğini söylemişti.

Ali Koç'a görüşmeyi iptal ettiren sözler

Edinilen bilgiye göre; sükunet görüşmesini erteleyen sözler Dursun Özbek'in ağzından çıktı.

Şubat ayının başında bir konuşma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olmasının Türkiye'yi bölmek isteyenlerin bir projesi olduğunu iddia etmişti.

Bu sözlere çok sinirlenen Ali Koç, Dursun Özbek ile görüşmekten vazgeçti.

Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve demografik yapısı itibariyle düşmanları tarafından bölünmeye çalışılıyor. Türk, Kürt diye PKK vasıtasıyla ayrılıkçı kalkışma var. Alevi ve Sünni diye zaman zaman bunu kaşıyan düşmanlarımız var. Türkiye'nin başında böyle belalar varken bir kişi Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi birbirine düşman ederek hatta sokaklara çağırarak, hatta 'bunları gördüğünüz yerde tokatlayın' ifadeleri gibi ya da 'gördüğünüz yerde fotoğrafını çekin' gibi ifadeler kullanarak niye yapar? Acaba ben de diyorum böyle birisi bir proje mi? Türkiye'yi ne PKK bölebilmiş ne FETÖ bölebilmiş. Türkiye'yi bölmek için yeni bir proje mi?