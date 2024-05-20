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Süper Lig'in 37. haftasında derbi heyecanı yaşandı.

Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi karşıladı.

Sarı-lacivertliler 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün bulduğu tek gol ile karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu skorla birlikte Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını sürdürerek umudunu son haftaya taşıdı.

"Ali Koç buraya gelip insanları tartaklama haddini nereden alıyor?

Maç sonrası ise Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten sert açıklamalar geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında konuşan Özbek şunları söyledi:

"Bir maç oynandı bitti. Olayları duyunca ben de geri geldim. Şimdi Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darbetmesi. Ağıza alınmayacak galiz küfürler kullanması. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Sözde polis koruması altındayız. Maç başladığından maç bitene kadar, seyirci dağılana kadar polis koruması altındayız. Bir defa Ali Koç bu cesareti nereden alıyor? Lig başladığından beri yok hakemleri tartaklayın, yok hakemlere tokat atın. İzmir'de hakemlerin peşine düşün falan. Bu zat maç bittikten sonra belli bir güruhla gelip buraya insanları tartaklama haddini nereden alıyor? Kim destekliyor seni? Buradan devlete sesleniyorum. İç İşleri Bakanlığına, Emniyet Müdürlüğüne sesleniyorum."

"Eğer şu kadar cesaretin varsa gel buradayım"

"Polisler nerede? Polis nezaretinde içeriye girip bizim adamlarımızı tutmak suretiyle Ali Bey'in sahaya çıkmasındaki maksadı ne. Bu provokasyon ne? Neticede bir maç oynadık. Bizim için şampiyonluk maçıydı. Hiç merak etmesin. Ama Ali Bey bak, ben haber aldım geldim. Bu vandalizmin futbol açısından kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi ben geldim, eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni. Birisinin artık bunun hesabını sorması lazım. Polisin, adalet makamının, içişleri bakanlığının bu işe müdahale etmesi lazım. Bu şımarıklık, bu hukuk tanımamazlık. Burada insanlara ağıza alınmayacak küfürler etmiş. Darbetmiş, video kayıtları var. Darbettiği kişi de burada çalışan sahadaki görevli arkadaşlar. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel buradayım. Eğer şu kadar delikanlılığın varsa gel buradayım."