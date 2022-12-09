Dursun Özbek: Ağır bir borç yükü altındayız

Galatasaray'ın ağır bir borç yükü altında olduğunu söyleyen Dursun Özbek, yapılan projeyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için ilk adımı atacaklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nevita ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, Mecidiyeköy'deki arazinin değerlendirilmesiyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için ilk adımı atacaklarını belirtti.

Galatasaray'ın ağır bir borç yükü altında olduğunu da söyleyen Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü, ağır bir borç yükü altında. Bizim rakiplere oranla en iyi durumda olmamız, mevcut borç yükünden kurtulmamamız anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

İmzalanan anlaşma ilgili konuşan Dursun Özbek, "İlk günden beri öncelikli amacımız mali açıdan güçlü, sürdürebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir kulüp haline getirmek. Mecidiyeköy'deki arazimizin değerlendirilmesiyle kulübümüz üstünde ağır bir yük olan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için ilk adımı atacağız. Bizim için bu kadar önemli olan bu projede global bir gayrimenkul şirketiyle çalışmamız çok önemliydi. Aramızdaki işbirliğinin ilerleyen dönemlerde de artan sürmesini diliyorum." dedi.

"Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için ilk adımı atacağız"

Açıklamalarına devam eden Başkan Özbek, "Galatasaray'a yakışan bir proje olacak. Yatırım miktarı yaklaşık 100-150 milyon TL arasında değişen, günlük fiyatların değiştiği bir ortamda kesin bir fiyat söylemek mümkün değil. Çok önemli bir rezidans olacak. Herkes için de çok güzel bir yatırım fırsatı olacak. Proje finansmanının nasıl yapılacağı da son derece titiz bir şekilde hazırlandı. Değerli kardeşim Erden Timur bu projeye çok büyük bir katkı veriyor. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. En kısa süre içerisinde projeyi hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

"Ağır bir borç yükünün altındayız"

Mecidiyeköy projesiyle Bankalar Birliği'ndeki kredinin yarı yarıya kapanacağını belirten Dursun Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü, ağır bir borç yükü altında. Bizim rakiplere oranla en iyi durumda olmamız, mevcut borç yükünden kurtulmamamız anlamına gelmiyor. Elbette Galatasaray her zaman en iyisi olmak durumunda. Bankalar Birliği'ne 2.2 Milyar TL kredi borcumuz var. Nevita projesiyle borcumuzun büyük bir bölümünü kapatacağını umuyoruz. Mecidiyeköy projesinden istihdam edilecek fonun, finansal mühendislikle birlikte Bankalar Birliği'ndeki kredinin yarıya yakını tamamlayacak. Kalan yarısı da Florya ve diğer projelerle bitecek." dedi.

"Galatasaray'ın finansal bağımsızlığını sağlayacak bir proje Florya projesi"

Mecidiyeköy projesine ek olarak yapılması planan projeler olduğunu aktaran Dursun Özbek, "Mecidiyeköy projesini takip edeceğimiz projelerimiz var. Galatasaray'ın geleceğini hazırlayacak bir proje. Borcumuzun tamamızın kapatılması Florya'da yapacağımız projeyle olacaktır. Galatasaray'ın finansal bağımsızlığını sağlayacak bir proje Florya projesi. Oradan gelecek fonlarla, altyapı, voleybol, basketbol ve diğer faaliyetlerimize kaynak sağlayacak. Ana paramız fonda kalacak. Projelerimiz devam edecek. Galatasaray'ın kapalı salon projesi de gündeme gelecek. Galatasaray bunları yapmak zorunda. Tesisleşme de çok bilinçli bir şekilde hareket etmemiz lazım. Mecidiyeköy projesinde 186'ya yakın proje var. Galatasaray'ın içinden 186 kişinin çıkması lazım." yorumunda bulundu.

"Misyonumuzu yerine getirebilmek için finansal yapıyı değiştirmemiz gerekiyor"

Dursun Özbek, finansal yapının güçlendirilmesi gerektiğini de belirterek, "Bizim finansal sürdürülebilirlik sağlamamız diğer kulüplerden çok daha önemli. Bizim bir misyonumuz var. Bu sadece futbolla ilgili değil. Misyonumuzu yerine getirebilmek için finansal yapıyı değiştirmemiz gerekiyor. Gelirlerin düştüğü bu dönemde finansal yapının güçlenmesi şart. Esas faaliyetimizden, sportif faaliyetlerimizden gelir elde edemiyoruz. Bu yüzden sportif alanların dışında gelir yaratmamız gerekiyor. Dijital veya gayrimenkul olabilir." ifadelerini kullandı.