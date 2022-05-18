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    Dursun Özbek, başkan olursa Fatih Terim'i getirecek

    Dursun Özbek, başkan olursa Fatih Terim'i getirecek

    Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takıma vedası sırasında "ilk ve son imzam" ifadesini kullanan Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirecek.
    • 18.05.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 14:12
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    11 Haziran'da yapılacak olan Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olma kararı alan Dursun Özbek, bir diğer başkan adayı Metin Öztürk'ü de listesine alarak büyük bir sürprizin altına imza attı.

    Fatih Terim'i getirmeyi düşünüyor

    Listesinde ikinci başkan olarak Erden Timur'u da görevlendirecek olan Dursun Özbek, bir büyük sürpriz daha yaparak Fatih Terim ile görüşme kararı aldı.

    Fatih Terim ile önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme yapacak olan Dursun Özbek, deneyimli teknik adam ile fikir alışverişinde bulunacak.

    Deneyimli hocayı, teknik direktör olarak takımın başına getirmek için "A Planı" belirleyen Özbek, "B Planını" ise Terim'i Sportif A.Ş'de görevlendirmek üzerine kurdu.

    Dursun Özbek, başkan olursa Fatih Terim i getirecek #1

    Terim, "İlk ve son imzam" demişti

    Bu sezon Galatasaray'a veda etmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk ve son imzam" ifadelerini kullanarak; sarı-kırmızılı kulüpte bir daha teknik direktör olarak çalışmayacağını ima eden Fatih Terim'i yeniden teknik direktör koltuğuna oturtmak isteyen Dursun Özbek, bu doğrultuda Terim'e yakınlığı ile bilinen Erden Timur, Cemal Özgörkey ve İsmail Sarıkaya'dan da destek alacak.

    Dursun Özbek, başkan olursa Fatih Terim i getirecek #2


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