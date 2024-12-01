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Süper Lig’in 14’üncü haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 35 yaparken; Eyüpspor ise puanını 23’e çıkardı.

Müsabakanın ardından ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarının karşısına geçerek çarpıcı açıklamalara imza attı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAKEM KENDİSİNE SÖYLENENİ YAPTI"

Özbek, sözlerine şöyle başladı:

Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Buradan Eyüpspor’u tebrik ediyorum. Aynı zamanda sayın federasyon başkanını, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanını, hepsini tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun hazırlanmış ve bunu gayet de güzel oynadılar. Hakeme bir şey söylemiyorum çünkü o kendisine söyleneni yaptı, görevini yaptı. Buradan MHK başkanına sesleniyorum; bundan sonra Oğuzhan Çakır’ı bizim bütün maçlarımıza vermenizi istiyorum.

"HEPSİNİ YENMEK ZORUNDAYIZ"

TFF'yi eleştiren Özbek, şunları dedi:

Geçmişte söylenen bir söz vardır; ‘Türkiye’de futbol Galatasaray’a karşı oynanan bir oyun’ diye. Bu akşam da bir örneğini seyrettik. Sayın federasyon başkanı geçmişte bunu ifade etti. Hocamızın bir sözü üzerine ‘Bak görür müsünüz bu hakemi bir daha veriyor muyum, vermiyor muyum’ diye söyledi. İnadına bu akşam verdi. Bütün konuşmalarında Galatasaray var. Biz, gerçekten bu akşam anladık ki federasyonu da, rakiplerimizi de hepsini yenmek zorundayız.

"OĞUZHAN ÇAKIR'I BUNDAN SONRAKİ BÜTÜN MAÇLARIMIZA VERECEKSİNİZ"

Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

Buradan bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, hocama, takımdaki oyuncularıma, hepsine sesleniyorum. Biz eğer hedefe gideceksek federasyonu da yeneceğiz, MHK’yı da yeneceğiz, rakiplerimizi de yeneceğiz. Başka çaremiz yok. Tekrar ediyorum, bu hakemi, Oğuzhan Çakır’ı bundan sonraki bütün maçlarımıza vereceksiniz.

"HİÇ KİMSE GALATASARAY'LA UĞRAŞMAYA KALKMASIN"

Dursun Özbek, son olarak şunları dedi: