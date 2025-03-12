Dursun Özbek: Devam eden projelerimiz var

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Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mart Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda başkan Dursun Özbek, kürsüye gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

"59 MİLYON EUROYA ULAŞTIK"

Galatasaray'ın stat geliri hakkında açıklama yapan Dursun Özbek, şunları dedi:

2023 yılından bugüne stadyum hasılatlarında yüzde 99'luk artışla 59 milyon euroya ulaşmış bulunuyoruz. Neredeyse tüm maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Loca ve VIP koltuklarımıza inanılmaz bir talep var. Yenileme dönemini başlattık.

"BU TABLOYLA AVRUPA'DA İLK 10'DAYIZ"

Forma ve ürün satışı ile ilgili bilgi veren Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

2019 yılında 25 milyon euro olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 milyon euro seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu büyük başarılı tablo, Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor.

GALATASARAY ADASI'NIN DURUMU

Projelerle ilgili bilgi veren Dursun Özbek, şu açıklamayı yaptı:

Devam eden projelerimiz var. Hem tesislerimizle ilgili hem de geliştirdiğimiz gayrimenkuller ile ilgili projelerimiz var. Bazı güncel bilgileri aktarmak istiyorum. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. En önemli projelerimizden birisi Galatasaray Adası. Geçen Divan'da hatırlarsanız, dalgıçlar vasıtasıyla yaptığımız çekimleri gösterdim. Galatasaray Adası, ortada 2 bin 500 metrekare kara parçası üzerine oturuyor. Sağında solunda voli alanları dediğimiz kısımları kazıklar taşıyor. Geçen divanda sizlere ifade ettim. Toplam 113 kazık çakılmış zamanında. 113 kazıktan şu anda sadece 12 tanesi yere basıyor. 100 kazık artık çürümüş, çekimde de gördünüz, taşıma kabiliyetini kaybetmiş durumda. Adanın bu şekliyle kullanılması mümkün değil. Ada ile ilgili yaptığımız ilk iş, bunu yapabilecek firmalarla konuştuk. Bu kazıkları tek tek yeniliyoruz. Bunu çok önemsiyorum, Ada bizim mirasımız, prestijimiz. Sezona yetiştirebilmek için üstün bir gayretle çalışıyoruz.

"FLORYA TARTIŞMALARINI KESELİM"

Florya ile ilgili konuşan Dursun Özbek, şunları dedi:

Florya'daki arazimizin geliştirilmesi... İhale sürecini 1 ay evvel başlattık. İhale şartnamesi alma süresi 1 hafta evvel bitti. Umduğumuzdan daha yüksekte talep var, şartnameyi alan firmalar açısından... Türkiye'de herkesin tanıdığı, prestijli firmalar ihale şartnamesini almıştır. İhale süreci nisan ayında bitecek. Bu şartnameyi alan firmalardan avam proje ve yapım süresiyle ilgili şartlarımızın konuşulacağı süreç geçecek. Galatasaray için en faydalı, en verimli şekli takip edeceğiz. Canlı yayında gerek zarfların açılması bu tartışmaların yapılması olacak. O aşamada bilginiz olacak. Karşılaştığımız talep son derece güzel. Beklentimiz de son derece güzel. Bir hasılat paylaşımı projesi olacak. Bugünden, özellikle Florya'da şu tartışmayı kesmemiz lazım; yapacağımız ihale şöyle bir ihale; diyoruz ki önemli firmalara, sen bu işin erbabısın gel burayı yap, satışından elde edeceğin hasılatı anlaştığımız oran üzerinden paylaşım. Bu son derece net ve anlaşılması kolay bir husus. Hala 'Şu fiyata verdi, bu fiyata verdi. Şu fiyat, bu fiyat' diye bir şey yok. Piyasa koşullarına göre bu imalat yapılacak, piyasa koşulları bellidir, günceldir, herkes takip edebilir. Ortaya çıkan pastanın bölüşülmesi söz konusu. Bu bölüşme nasıl olacak; teklifleri toplayacağız, pazarlık yapacağız. Florya'dan çıkışımız bir süreç alacak. Bize avan projeler gelecek. Pazarlıklar süreç alacak. Anlaştığımız firmanın ruhsat alması gerekiyor. Bunun da bir süreci olacağını düşünüyorum. 2025'in sonbaharına, sonuna doğru kazmanın vurulacağını, satışların daha önce başlamasının mümkün olduğunu ama önümüzdeki süreç takvimi böyle gelişecek.

KEMERBURGAZ TESİSLERİ

Kemerburgaz Tesisleri hakkında detaylı bilgi veren Dursun Özbek, şunları dedi:

Takımımız, Kemerburgaz'daki yerleşkeye taşındı. Takım iki haftadan beri antrenmanlarını orada yapıyor. Elbette biz bütün becerimizle, imkanlarımızla Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için çalışıyoruz. Sizden bir şey istiyorum; bizi projelerde, işlerde başarılı olduğumuz yerlerde cesaretlenin. Biz daha daha ne yapabilirizi gündeme getirelim, Galatasaray'a hizmeti en yüksek seviyeye çıkaralım.

Kemerburgaz, yaklaşık 14 bin 500 metrekare. Florya'daki yerleşkemiz, a takım, akademi 4 bin 500 metrekare. Sadece a takım yerleşkesi 14 bin 500 metrekare. Şu mahcubiyetten çıkmak istedim, rakip takımlarının tesislerine gidiyoruz zaman zaman. Galatasaray'ın eski durumdan sıyrılması, çıkması lazım. Galatasaray bir dünya markası, ona yakışır tesisleri gerekiyor. Sadece futbol mu, hayır. 17 tane branşımız, 2 bine yakın sporcumuz var. Galatasaray'ın en büyük eksiği nedir deseler, iki şeyi sayarım; 120 yılda ağabeylerimiz sayesinde bir dünya markası olma seviyesine getirildi, bugün bizim, bizden sonra gelecek yönetimlerin yapması gereken ne deseniz, fikrim şu; bir tesisleşmeyi tamamlayalım, sadece futbolda değil basketbol, voleybol, yüzme, salon sporlarında ihtiyacımız olan tesisleşmeyi tamamlayım. Bugünkü dağınıklığı engelleyelim. İkinci konu da, Galatasaray'ın her zaman yönetenlerin şikayetlendiği, her zaman tenkide açık yönü olarak gördüğümüz finansal yapının düzeltilmesi. Faiz sarmalında kanayan Galatasaray'dan çıkılması. Bu iki konu sportif başarı kadar önemli. Bunları yaparken sportif başarıdan taviz verelim değil. Sadece sportif başarıyı önemseyerek bu bahsettiğim konuları göz ardı etmek yanlış tutum. Hem sportif başarı kovalamak hem Galatasaray'ın eksiklerini tamamlamayı hedefliyoruz.

Kemerburgaz'da üst kullanım hakkı aldığımız yer 130 dönüm. Bu tesis toplamda 30 dönüm. Arkada 100 dönüm daha kullanıma verilmiş arsa var. Bu arsada ne yapacağız? Bizim akademimizi, futbol altyapımızı da bu yerin kalan kısmına getireceğiz. Projelerimiz bitti. Eyüpsultan Belediyesi'ne ruhsat başvurusunda bulunuyorum. Kapalı alan 4 bin 500 metrekare. Daha önce yaptığımız tesisin 3'te 1'i büyüklüğünde. Kolay bir iş olacağını düşünüyorum. Onun da en kısa sürede ruhsatı aldıktan sonra inşaata başlamak suretiyle bitireceğiz. Galatasaray'a futbolcu yetiştirmesi için Avrupa'daki tesisleri inceledik. Onların gerekliliğini tesisin içine koyduk. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik bir alan. Altyapı maçlarını da orada oynayacağız.

"45-50 MİLYON DOLAR GETİRECEK"

Mecidiyeköy projesi hakkında Divan Kurulu'nda bilgi veren Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Mecidiyeköy projesinde daha önce anlaşma yaptığımız müteahhitle sıkıntılı dönem geçtik. Bu sıkıntılı dönemi geçtik. Yeni baştan imalata başlıyoruz önümüzdeki haftadan itibaren. 56 tane satılmamış dairemiz vardı. Onları tutmuştuk piyasa koşulları değişsin diye. Türkiye inşaat sektöründe değişim bekliyor. Ziraat Bankası'yla bir toplantı yaptım bu sabah bu konuyla ilgili. Onlar da artık konut kredilerini başlatıyorlar, öyle bir karar alınmış. Sektörün tekrar canlanacağını bekliyoruz. Faizler inme trendine girdi. Gayrımenkul satışı ve pazarlaması için sonbahardan itibaren normale avdet edeceğini düşünüyoruz. 45-50 milyon dolarlık bir getirimiz olacak.

"ASLANTEPE BİR ZARURET!"

Amatör branşların tek çatı altında toplanması hakkında konuşan Dursun Özbek, şunları dedi: