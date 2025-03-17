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Haber Merkezi

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları Kemerburgaz Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

"KEYFİM ÜST SEVİYEYE ÇIKTI"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, morali ve sağlık durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, şu şekilde konuştu: