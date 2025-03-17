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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Özbek ve yönetim kurulu üyeleri ile basın mensupları Kemerburgaz Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

"KEYFİM ÜST SEVİYEYE ÇIKTI"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, morali ve sağlık durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, şu şekilde konuştu:

Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı.

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Emre Çalışkan
Editor