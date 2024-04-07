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Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar.

Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

Müsabakanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"Dünyaya mahcup olduk"

Özbek, sözlerine şu şekilde başladı:

Üzülerek söylüyorum, böyle bir durumu beklemiyorduk. Şanlıurfa'daki taraftarlara derbi izletmektense acayip saçmasapan şeyler yaşadık. Çok önemli bir kupa bu, 100. yıl kupası. Bu derbiyi seyrettirmenin keyfi varken, hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Bu maçın geliri depremzedelere yardım olarak gidecekti. Bir taraf dolu, diğer taraf boş. Ben çok üzüldüm. Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu bunların ötesinde. U19 takımındaki çocuklara yazık değil mi? Bu çocukları niye alet ediyorsunuz kendi amaçlarınıza? Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Bu şekle getirmenin kime faydası oldu? Önümüzdeki günler, daha da gerginleşecek. Ben bu gerginliğin bitmesi taraftarıyım. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı. İnsanların bir sefer daha düşünmesini isterim. Hiç güzel olmadı.