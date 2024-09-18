Dursun Özbek'ten şoke eden sözler: Silah çektiler... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mecidiyeköy'de devam eden inşaatın uzama süreciyle ilgili "Geçenlerde silah çekilmesine giden tatsız bir olay yaşadık. Bu yaşanan olayın ne kadar yorucu ve hassas idare edilmesi gerektiğini hatırlattı" dedi

İHA

Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlendi.

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mali tablolarla ilgili bilgiler verdi.

"GALATASARAY'IN ÇIKARLARINI KORUYARAK DAHA İYİSİNİ BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Özbek, sözlerine şu şekilde başladı:

Yaklaşık 5.5 milyar TL'lik dönem sonu karına ulaştık. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoruna da işaret ediyor. Yaklaşık 200 milyon TL olan Galatasaray Spor gelirlerinin, 2 milyar TL’nin üzerine çıkması ve 17 milyon euro olan sponsorluk gelirlerinin de 60 milyon euroya çıkmasıyla dolayı bu kar oluşmuştur. Kur farkına rağmen bu rakamın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız çalışmaların meyvelerin sonucu almaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman Galatasaray’ın çıkarlarını koruyarak daha iyisni başaracağımıza inanıyorum.

"YENİ SPONSORLUK ANLAŞMASINI ASKIYA ALDIK"

Kulübün şu anda 40’tan fazla sponsorluk anlaşması olduğunu hatırlatan Başkan Özbek, şu şekilde konuştu:

Bu sözleşmelerin hepsi kulübümüzün çıkarlarını korumak üzere hazırlanmış özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı tanıtım yada davranış sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesi anlamına gelir. Dün akşam itibarıyla yeni sponsorluk anlaşmasını askıya aldık. Elimize netleşen bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda son kararımızı vereceğiz.

"GEÇENLERDE SİLAH ÇEKİLMESİNE GİDEN TATSIZ BİR OLAY YAŞADIK"

Mecidiyeköy’deki binayı konut projesine dönüştürerek, 1.3 milyar TL gelir elde ettiklerini söyleyen Özbek, şu ifadeleri kullandı:

126 bağımsız bölüm satıldı. Elimizde 61 tane bağımsız bölüm var. Buradan elde ettiğimiz fonla Florya’daki 45 dönümlük araziyi satın aldık. 1.1 milyar TL’lik ek hasılat daha bekliyoruz. Bugüne kadar inşaatın uzamasının sebebi çalıştığımız şirketin, yaptığımız anlaşmasının koşullarına uymaması ve bu konuda bize zorluk çıkarmasından dolayı kaynaklanıyor. Hatta geçenlerde silah çekilmesine giden tatsız bir olay yaşadık. Bu yaşanan olayın ne kadar yorucu ve hassas idare edilmesi gerektiğini hatırlattı. Florya’da kulübümüzün kendi imkanlarıyla aldığı arazinin konsolide bütçemize değerleme olarak büyük katkı yaptığı görüyorsunuz. Satın alma kararının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. İhale bağımsız komisyon tarafından sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız.

"İNŞALLAH EKİM AYI İÇİNDE KEMERBURGAZ'A GEÇECEĞİZ"

Yapımı devam eden Kemerburgaz Tesisleri hakkında da bilgi veren Dursun Özbek, şu açıklamada bulundu:

Kemerburgaz’da bir gecikme yaşadık. Bu durumdan dolayı üzgünüm. Planımız sezon başı orada başlamadık. İlk antrenmanımızı da orada yaptık. Bu durumun sebebi formanın konkordato ilan etmiş olması, bundan dolayı işlerin durma noktasına gelmiş olmasıdır. Bu sorunu çözmek amacıyla hızlı bir şekilde çalışmaları kulüp olarak devam ettiriyoruz, bu çalışmalar bitmek üzere. Kemerburgaz hazır demeyi en çok ben istiyorum. İnşallah ekim ayı içinde Kemerburgaz’a geçeceğiz.

Özbek, Aslantepe'deki arazinin de plan çalışmalarının bittiğini söyledi.

"MAĞAZACILIKTA 3 AYLIK CİROMUZ YAKLAŞIK 800 MİLYON TL"

Sportif başarılardan bahseden Başkan Özbek, şu sözleri sarf etti:

Son iki senenin şampiyonu, bu senenin lideri bir futbol takımımız var. Amatör şubelerde aldığımız sayısız madalya ve kupa var. Mağazacılıkta rekor cirolara ulaştık. Bu sezon için 1 milyon forma hedefimiz var. Sezon başından beri 300 bin forma sattık. Günlük ortalama 2 bin forma satıyoruz. 3 aylık ciromuz yaklaşık 800 milyon TL. Geçen seneki cironun 2 misli. Bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz.

"EĞER BİR SUÇLU VARSA BABAMIN OĞLU DA OLSA CEZASIZ KALMAYACAK"

Son dönemde haksız şekilde itham edildikleri bir süreç yaşadıklarını vurgulayan Galatasaray Başkan Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu süreç yargıya intikal etmiş vaziyette. Biz konuyu takip ediyoruz. Söz veriyorum, eğer bir suçlu varsa babamın oğlu da olsa cezasız kalmayacak. Eğer bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanların da bu camiaya hesap vermesi gerektiğine inanıyorum. Temel amacın, bu yönetime iş yapamaz hale getirmek olduğunu düşünüyorum. Biz hiçbir çıkarımız olmadan, sadece Galatasaray sevgisiyle bu kulübe katkıda bulunmak için geldik. Yaklaşık 3 ay önce Galatasaray tarihinde rekor oyuyla bizi bu onurlu göreve layık gördünüz. Şimdi bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışanların Galatasaray’a ne kadar zarar verdiklerini hepimizin görmesini istiyorum. Tüm bunlara rağmen aynı hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Şeffaf olmaya, fikirlerinizi almaya, yapıcı eleştiricilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Galatasaray son dönemlerde kavgalardan, çekişmelerden çok çekti. Bunların hiçbirisi camiamıza iyi gelmedi. Bunu en iyi bilenlerden birisi benim.

Öte yandan toplantıda elektriklerin kesilmesi sosyal medyada gündem olurken, konuşmalara bir süre ara verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)