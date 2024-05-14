Dursun Özbek: Erden Timur benim kardeşimdir Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün projelerinden bahsederken, Sportif A.Ş. başkanvekili Erden Timur'u kardeşi gibi gördüğünü, aralarında herhangi bir problem olmadığını belirtti.

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ensonhaber.com

Habertrük canlı yayınında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün projeleri üzerine konuştu.

Dursun Özbek,

Riva bize 170 milyon dolar kar sağladı. Bugün gidin Konsorsiyum bankalarına, genel müdürleriyle konuşun, 'Hangi kulübün finansal yapısı daha düzgün' deyin, hepsi Galatasaray der. Galatasaray bu durumdaysa Riva sayesinde. Gelen parayı kullanmadık, finansal borçlarını ödedik. Riva'dan beklentim, 170 kazandık ne kadar bekliyoruz? Şu an anlatıyorlar, ironik anlatıyorlar. 125 villa daha var, yapılacak ve Galatasaray'a ait olacak. Bunu cari fiyatla çarparsan 2-3 milyar TL yapıyor. Gelecek bir para var ama proje devam ediyor.

ifadelerini kullandı.



"Kemerburgaz'dan 49 yıllığına kiraladığımız arazi, paha biçilemez"

Özbek, Mecidiyeköy projesi için şunları söyledi:

Biz Mecidiyeköy projesine ortadan girdik. Milli Emlak'tan Kemerburgaz'dan 49 yıllığına kiraladığımız bir arazi var. Kıymeti paha biçilemez. Stadyuma 5, havalimanına 15 dakika. Bu projeyi yapmak için Florya'dan taşınalım, Kemerburgaz'da bize ait olmayan yere gidelim. Mecidiyeköy'den kazanacağımız parayla Florya'dan 40 dönüm yer alalım. Mecidiyeköy bir kaldıraçtı. Eş zamanlı bir proje yapıyoruz. Florya'yı Kemerburgaz'a taşıyoruz, her şey hazır imar falan, Florya'yı boşaltacağız da 21 dönüm Galatasaray, 42 dönüm Emlak Konut'un. Bir şey yapmak istiyorsan 42 dönümü satın alacaksın. Para nerede? Mecidiyeköy'ü yapıp satacağız, bu parayı da Florya'daki araziye vereceğiz.

"Florya'nın tapusu Galatasaray'a aittir"

Galatasaray Başkanı sözlerinin devamında;

Bu üçlü proje başarıyla yapıldı. Florya'yı 1 milyar 85 milyona satın aldık. Parayı da Mecidiyeköy'deki dairelerden topladık. 18 aylık bir kredi aldım. Banka orada benim imzamı istedi. Hiç çekinmeden imzaladım. 18 aylık krediyi 6 ayda kapattık. Florya'da Galatasaray'ın 21 dönümlük arsası 65 dönüme çıktı. Tapusu Galatasaray'a aittir. Bu ticaretten 5 kuruş borcu yoktur.

dedi.

"Erden Timur benim kardeşim"

Dursun Özbek, Erden Timur ile anlaşmazlık yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise şunları söyledi: