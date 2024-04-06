Dursun Özbek: Fenerbahçe blöf yapıyor olabilir Galatasaray'da hem yönetim hem de teknik ekip, Fenerbahçe'nin Süper Kupa mücadelesi için blöf yaptığını düşünerek hazırlanıyor.

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Galatasaray, Süper Kupa maçına Fenerbahçe'nin en iyi takımıyla karşılaşacak gibi hazırlıklarına devam ediyor.

Hem teknik heyet hem de yönetim, sarı-lacivertli rakiplerinin sahaya U19 Takımı ile çıkma kararının bir blöften ibaret olabileceği ihtimaline göre hazırlanıyor.

Florya'dan gelen bilgilere göre Okan Buruk, en formda futbolcularını, sanki sezonun en önemli maçına çıkacakmış gibi Süper Kupa'ya hazırlıyor.

"İyi niyetli olmayana neden iyi niyet gösterelim?"

Bununla birlikte yöneticiler, camiadan "U19 Takımı'nı da Şanlıurfa'ya götürelim. Fenerbahçe böyle bir tercih yaparsa, biz de aynı şekilde yanıt verelim" telkini yapılıyor.

Başkan Dursun Özbek ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Özbek'in, "İyi niyetli olmayana iyi niyet neden gösterelim? Nasıl bir planlama yaptıklarından, ne düşündüklerinden emin olamayız. Çok dikkat etmeliyiz. Tartışmalardan uzak durmalıyız" dediği bildiriliyor.