Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye 8 yıl önceki sözüyle gönderme yaptı

AA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Başkan Özbek, iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

"SAHA DIŞINDA ÇOK ÇETİN BİR MÜCADELE VERİYORUZ"

Namağlup lider oldukları Süper Lig'de zorlu bir sezonun sonuna yaklaşıldığını aktaran Özbek, "Çok zor bir sezonun sonuna geliyoruz. Mücadelemiz aslında saha içinde değil. Saha dışında da çok çetin bir mücadele veriyoruz. Başarıya odaklıyız. Bu mücadelede sizlerin verdiği desteğe çok ihtiyacımız var. Bugüne kadar verdiğiniz desteğin devam etmesini rica ediyorum." dedi.

"ÇOK ZORLU BİR SÜRECİ YÖNETİYORUZ"

Kulübün finansal yapısının sürdürülebilir hale gelmesi ve tesisleşme hamlelerine büyük önem verdiğini aktaran Özbek şunları söyledi:

"Galatasaray, 500 yılı aşan kültürden gelen bir kulüp. Kendi değerleri var. En önemli özelliklerimizden bir tanesi Galatasaray sevdalılarının bir araya gelmesi, birbirine destek vermesi. Çok zorlu bir süreci yönetiyoruz. Bu süreçte kenetlenmenin ve yaptığımız yarışmanın başarıyla sonuçlanması için birbirimize destek vermenin mecburiyeti içindeyiz. Sizlerin verdiği destek, çalışma azmimizde, başarıya odaklanmamızda ve daha iyi hizmet etmemizde bize büyük güç ve heyecan veriyor. 25. şampiyonluk ve 5. yıldızın en önemli etkenlerinden biri bu destek olacak. Taraftarımız, hiçbir maçta desteklemenin dışında bizi zayıflatacak en ufak bir davranışta bulunmadılar. Büyük bir alkışı hak ediyorlar. Her maç yaklaşık 50 bin kişiye oynuyoruz."

" 'FENERBAHÇE DÖRDÜNCÜ YILDIZI TAKMADAN BİZ BEŞİNCİ YILDIZI TAKARIZ' DEMİŞTİM "

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili şöyle dedi: