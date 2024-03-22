Dursun Özbek fikir değiştirdi: Süper Kupa ertelenmesin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi talebiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

ensonhaber.com

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki gergin maç sonrası futbol gündemi derin bir sarsıntıyla karşı karşıya kaldı.

Şampiyonluk yarışı geri planda kalırken, Fenerbahçe'nin çekilme sinyalleriyle başlayan bir dizi olay, kulüpler arasında gerilime neden oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın, Süper Kupa'nın Avrupa maçının ertelenmesi gerektiğine yönelik açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

Bununla birlikte, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Süper Kupa'nın geleceği TFF'nin elindedir ve Türk futboluna faydalı olacak her kararı destekleriz." şeklindeki açıklaması, başlangıçta ılımlı bir yaklaşım sergiledi.

"Süper Kupa ertelenmesin"

Ancak, sarı-kırmızılı camiadan gelen uyarılar Özbek'i fikrini değiştirmeye itti. Fenerbahçe'nin çekilme tehdidiyle hem kulüpleri hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) baskı altına aldığı yorumları, Özbek'in tavrını sertleştirdi.

Özbek, geçtiğimiz günlerde yapılan Divan Kurulu toplantısında, "Süper Kupa maçı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak, erteleme talebiyle gelmeyin." şeklinde net bir mesaj verdi.

Ayrıca Özbek'in, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi arayarak aynı cümleyi bir kez daha kurduğu öğrenildi.

Bu gelişmelerle birlikte Türk futbolunda, sportif rekabetin ötesinde siyasi ve yönetimsel mücadelelerin daha da belirginleştiği bir döneme girildiği değerlendiriliyor.