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    Dursun Özbek: Galatasaray Adası bugün Galatasaraylıların

    Dursun Özbek: Galatasaray Adası bugün Galatasaraylıların

    Yargıtay'ın kararı sonucunda Galatasaray Adası ile ilgili davayı kazanan sarı-kırmızılı kulüp başkanı Dursun Özbek, bugün ada tapusunu teslim aldı.
    • 22.07.2022 - 17:04
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    Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Adası işletmecisi arasında süren dava, sarı-kırmızılıların kazanmasıyla son buldu.

    Yargıtay, 18 Mart 2021'de verilen kararın ardından işletmecinin tahliye işlemlerine başlaması gerektiğini duyurdu.

    Tahliye işleminin ardından adasına kavuşmaya hazırlanan sarı-kırmızı kulüp, bugün adanın tapusunu teslim aldı.

    Gerekli imzalar atıldı

    Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, 30 yıllık üst kullanım hakkına yönelik tapuların alınması için Beşiktaş Tapu Müdürlüğünde gerekli imzaları attı.

    Dursun Özbek: Galatasaray Adası bugün Galatasaraylıların #1

    "Galatasaraylıların içi rahat olsun"

    Açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Galatasaray için çok önemli tapu işlemini bugün gerçekleştirdik. Galatasaray Adası'nda bizim tapulu arsamızın yanında 2 tane de Milli Emlak'a ait bölüm var. Yaptığımız müracaatlar sonucunda Milli Emlak'a ait bölümlerin 30 yıllık üst kullanım hakkını Galatasaray'a aldık. Bundan sonra Galatasaray buradaki imar çalışmalarına devam edecek. Düzenlemelere devam edeceğiz. Galatasaraylıların içi rahat olsun. Orası artık Galatasaray Adası. Bundan sonra da Galatasaray üyelerine, sosyal tesis olarak hizmet verecek." dedi.

    Dursun Özbek: Galatasaray Adası bugün Galatasaraylıların #2

    "Galatasaray Adası bugün Galatasaraylıların"

    AA'nın haberine göre; açıklamalarında bazı spor dallarını da tekrar adaya taşıyacaklarını kaydeden Özbek, "Galatasaray Adası'nı Galatasaray'a kazandıran kişilere çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir üyelerimiz adamızdan faydalanamıyorlardı. Geçmiş yönetimlerin de büyük katkısı oldu. Galatasaray Adası, bugün Galatasaraylıların. Sayın Cumhurbaşkanı'ma, Sayın Bakanı'ma, kamuda bize destek veren, emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray için önemli bir oluşumdu. Bundan sonra Galatasaraylılara hizmet edecek ada.

    Geçmişte olduğu gibi Galatasaraylıların buluşma noktası olacak. Özellikle Avrupa Yakası'nda, Galatasaray Kulübü üyelerinin buluşma noktalarında eksiklik vardı. Karşı tarafta Kalamış var, burada da adamız var artık. Tamamen bir sosyal tesis olarak Galatasaray üyelerine hizmet verecek. En iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız. Bütün Galatasaraylıları bundan sonra adaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Dursun Özbek: Galatasaray Adası bugün Galatasaraylıların #3

    Dursun Özbek: Galatasaray Adası bugün Galatasaraylıların #4


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