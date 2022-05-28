Dursun Özbek: Galatasaray ruhunu taşıyanlarla devam edeceğiz

Galatasaray'ın başkan adayı Dursun Özbek, büyümenin yolunun oyuncu satmaktan değil, ellerindeki iyi kadroyu koruyup güçlendirmekten geçtiğini ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, kabus gibi bir sezonu geride bıraktı ve önümüzdeki sezon daha iyi yıl geçirmek için hazırlıklarına başladı.

Diğer yandan sarı-kırmızılı ekibin 11 Haziran'daki başkanlık seçimi, gündemini yoğunlaştırmaya devam ediyor.

Seçime sayılı günler kalırken adayların stratejileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Galatasaray 'ın eski başkanlarından, bu seçimde de başkan adayı olan Dursun Özbek de özellikle futbol şubesinin şampiyonluğuna büyük önem veriyor.

Fanatik'in haberine göre; büyük bir spor kulübü olduklarını ancak kulübün lokomotifinin futbol olduğunu kaydeden Özbek, kurmaylarıyla yaptığı son toplantıda bu sezon kuracakları kadronun çok kritik olduğunu söyledi.

"Şampiyonluk kadrosu kuracağız"

Ekipteki başarılı isimlere Avrupa kulüplerin talip olduğunu söyleyen Özbek, oyuncu satışına karşı olduğunu belirterek, "Küçülerek büyüme diye bir şey olmaz. Rakiplerimizin gerisinde kalırız. Futbolda mutlaka şampiyon olmak zorundayız. Yoksa taraftar desteğini kaybederiz. Bunun yolu da oyuncu satmaktan değil, elimizdeki iyi kadroyu koruyup güçlendirmekten geçiyor. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda şampiyonluk kadrosu kuracağız." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'da oynamayı gerçekten isteyen oyuncuları kadromuzda bulundurmalıyız"

Başkanlık yaptığı dönemde yapılan hatalardan dersler aldığını ifade eden başkan adayı Özbek, "Tüm sportif faaliyetleri profesyonel ellere emanet etmeliyiz. Futbolda teknik direktör seçimi ve antrenör kadrosu yine çok önemli. Transferleri koordineli bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Geçmiş dönemde aynı menacerlerden yapılan çok sayıda transfer , ödeme zorluğu yaşadığımız vakitlerde adeta elimizi kolumuzu bağladı. Buna izin vermemeliyiz. Galatasaray'da oynamayı gerçekten isteyen, taraftarla bağ kurabilecek oyuncuları kadromuzda bulundurmalıyız." diye konuştu.

Sevgi ve huzur mesajlarını ön plana çıkaracak

Bu arada kendi başkanlık döneminde üyelerle sert polemiklere giren Dursun Özbek'in, bu kez daha ılımlı bir strateji tercih ettiği ve her fırsatta, "Sevgi, huzur ve camiada birlik beraberlik" mesajlarını ön plana çıkaracağı öğrenildi.

TFF'de mutlaka Galatasaray'dan bir temsilci olmalı

Özbek'in, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da mutlaka Galatasaray'dan bir temsilci istediği, kongreyi kazanması durumunda çalışmalarını bu yönde yapacağı belirtildi.