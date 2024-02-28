Dursun Özbek: Galatasaray'a karşı açılan cepheler var Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu şubat ayı olağanüstü toplantısında açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın kanayan yarasının faiz olduğunu bildiren Dursun Özbek, 8-9 cepheye karşı savaştıklarını söyledi ve birlik vurgusu yaptı.

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Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat Ayı Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

540 milyon TL faiz ödediklerini aktaran Özbek, faizin Galatasaray'ın kanayan yarası olduğunu vurguladı.

"540 Milyon TL civarı faiz ödedik"

Özbek, sözlerine şöyle başladı:

200 küsür milyon faiz öderken, faiz oranları yaklaşık %12'lerde seyrederken, bu faiz rakamlarını ödedik. 1 Haziran - 30 Kasım dönemine baktığımız zaman faiz oranı %35'lerde seyrederken, 540 Milyon TL civarı faiz ödedik. Daha bunun hızı kesilmedi. Bugün faiz oranı %45'lerde. Faiz, Galatasaray'ın kanayan bir yarası. Sportif faaliyetlerde Galatasaray son derece başarılı. Galatasaray bu faiz yükünden kurtulsaydı, çok güzel bir karlılık vardı.

"Galatasaray'ı bu faiz sarmalından çıkaracağız"

Galatasaray'ı faiz sarmalından çıkaracaklarını söyleyen Özbek, şunları dedi:

İlk günden beri bu faiz sarmalından çıkmamız gerektiğini söyledik. Çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Yapılandırmadan olan borcumuzu ödeyerek, kısa sürede Galatasaray'ı bu faiz sarmalından çıkaracağız. Bu süreçte bizim yanımızda durdunuz. Genel kurul üyelerine, taraftarlara büyük bir teşekkür gönderiyorum.

"Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var"

Galatasaray'a karşı açılan cepheler olduğunu belirten Dursun Özbek, şu sözleri sarf etti: