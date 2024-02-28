Dursun Özbek: Galatasaray'a karşı açılan cepheler var

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat Ayı Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.
540 milyon TL faiz ödediklerini aktaran Özbek, faizin Galatasaray'ın kanayan yarası olduğunu vurguladı.
"540 Milyon TL civarı faiz ödedik"
Özbek, sözlerine şöyle başladı:
200 küsür milyon faiz öderken, faiz oranları yaklaşık %12'lerde seyrederken, bu faiz rakamlarını ödedik. 1 Haziran - 30 Kasım dönemine baktığımız zaman faiz oranı %35'lerde seyrederken, 540 Milyon TL civarı faiz ödedik. Daha bunun hızı kesilmedi. Bugün faiz oranı %45'lerde. Faiz, Galatasaray'ın kanayan bir yarası. Sportif faaliyetlerde Galatasaray son derece başarılı. Galatasaray bu faiz yükünden kurtulsaydı, çok güzel bir karlılık vardı.
"Galatasaray'ı bu faiz sarmalından çıkaracağız"
Galatasaray'ı faiz sarmalından çıkaracaklarını söyleyen Özbek, şunları dedi:
İlk günden beri bu faiz sarmalından çıkmamız gerektiğini söyledik. Çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Yapılandırmadan olan borcumuzu ödeyerek, kısa sürede Galatasaray'ı bu faiz sarmalından çıkaracağız. Bu süreçte bizim yanımızda durdunuz. Genel kurul üyelerine, taraftarlara büyük bir teşekkür gönderiyorum.
"Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var"
Galatasaray'a karşı açılan cepheler olduğunu belirten Dursun Özbek, şu sözleri sarf etti:
Galatasaray için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var. Arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Her zamankinden daha fazla desteğinize ihtiyacımız var. Arkamızda durun. Bunu sizlerden rica ediyorum. Galatasaray'ın bu başarılı yürüyüşüne, çelme takmak isteyen, engellemek isteyen bir sürü mihrak var. Her zaman bunu kullanıyorlar. Bir arada sırt sırta olmamızın büyük önemi var.
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