Dursun Özbek: Galatasaray'ın alışmadığı bir şey... Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunun başkanlık seçiminde tek aday çıkmasının kulübün demokrasisi gereği alışılmadık olduğunu söyledi.

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AA

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağan seçimli toplantısında Aykutalp Derkan, yeniden başkanlığa getirildi.

Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde tek aday olarak yer aldı.

Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 6 sandıkta sayım işlemine geçildi. Yapılan sayım sonrası Aykutalp Derkan'a 314 oy çıktı.

"2024-2026 dönemi için bizi seçmiş bulunuyorsunuz"

Aykutalp Derkan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, divanın çok güzel geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

2024-2026 dönemi için bizi seçmiş bulunuyorsunuz. Büyük Galatasaray camiasının birliği ve huzuru için gayret göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Bu sene kulüp seçimi de var. Biz de divan heyeti olarak, nisan ayından itibaren yüksek seçim kuruluna evrileceğiz. Seçimlerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için de görevlerimiz olacak. Kulüp seçiminden sonra daha modern ve efektif tüzük çalışmalarına girişeceğiz.

Seçimde oy veren Dursun Özbek, oy sayımına başlanmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum"

Seçimle ilgili görüşlerini belirten Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, yeni dönemi için divan başkanını seçiyor. Tek aday vardı. Demokrasisi gereği Galatasaray'ın alışmadığı bir şey ama tek aday çıkması da başka bir güzellik. Demek ki Aykutalp'in icraatı beğeni görmüş ve Galatasaray Divan Üyeleri onu yeni dönemde de seçmek üzere burada. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum.

"Galatasaray'a hayırlı olsun"

Önlerindeki dönemin Galatasaray için çok önemli olduğunu dile getiren Özbek, şu şekilde konuştu:

Önümüzdeki dönem, projelerin tamamlanması ve Galatasaray'da yaratılan iklimin devam etmesi için güzel bir dönem olacak. Aykutalp'e başarılar diliyorum. Bugüne kadar gösterdiği güzel ve dirayetli yönetimi inşallah önümüzdeki dönem de gösterecek. Galatasaray'a hayırlı olsun.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)