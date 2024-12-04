Haber Merkezi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kendisine ilk olarak TFF seçimleri ile ilgili sorusu yöneltilen Dursun Özbek, Mehmet Büyükekşi'den memnun olmamaları nedeniyle İbrahim Hacıosmanoğlu'nu desteklediklerini belirtti.

"GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NE KARŞI ALINAN TAVIRDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Özbek şöyle dedi:

"Geçtiğimizdeki yönetimden bir memnuniyetsizlik vardı. Sadece bizim değil, rakiplerimizin de bir memnuniyetsizliği vardı. Bir yapıdan bahsederek, sayın Büyükekşi'nin Galatasaray lehine çalıştığını söylüyorlardı. Biz de Büyükekşi'den memnun değildik. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vaatlerinin yerine gelmediğini görmekteyiz. Galatasaray Spor Kulübü'ne karşı alınan tavırdan memnun değiliz."

"TFF'YE YAZI YAZDIK"

Çok tartışılan ve süreçte iptali gerçekleşen sponsorluk anlaşmasına parantez açan Galatasaray'ın patronu, "Galatasaray'ın formasına aldığımız bir haber portalı reklamı çerçevesinde, TFF'ye bir yazı yazdık. Zaten onlara sormak zorundayız. Gönderdikleri mektupta bu sponsoru çıkabilirsiniz ama 'Sorumluluk size ait' dediler. Çıktıktan sonra hemen yankılanması oldu." dedi ve ekledi:

"Konu ile ilgili tenkitler çoğaldı. TFF bize, 'Çıkamazsınız' dedi. Sayın Başkan zaten birinci mektupta çıkabilirsiniz dediğini bir TV kanalında söylemişti. Rakiplerden veya kamuoyundan gelen baskıyla mı fikrini değiştirdin? Bizi eleştiren rakiplerden etkilendiğini görüyoruz."

"RAKİBİMİZİN AĞZIYLA KONUŞUYOR BAŞKAN"

"Bu konuyla alakalı yargı takipsizlik kararı verdi. Sonra TFF Başkanı, 'Ne hikmetse yargı takipsizlik kararı verdi' dedi. Ne hikmetse ne demek? Sayın başkana bu yakışıyor mu? Rakibimizin ağzıyla konuşuyor başkan."

"EMEĞİMİZE KİMSENİN EL SÜRMESİNE MÜSAADE ETMEM"

Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TFF, MHK ile birlikte Galatasaray'ın başarısını, sahadaki performansını etkilemek için tavır takınmıştır. Galatasaray Başkanı olarak, emeğimize kimsenin el sürmesine müsaade etmem! Emeğe büyük saygım var, kimse bu emeği gasp edemez! Müsaade etmem! Öyle bir yapım var!"

"GALATASARAY'IN HAKKINA, BAŞARISINA VE PUANINA GÖZ DİKENLERİN, GÖZÜNÜ ÇIKARTIRIM"

"Kimsenin benim hakkımı gasp etmesine müsaade etmem. Galatasaray Başkanı olarak, Galatasaray'ın hakkına, başarısına ve puanına göz dikenlerin, gözünü çıkartırım. El sürenlerin, elini kırarım. Herkes bunu herkes böyle bilsin. Herkes verilen emeğe saygı duysun."

"ADALET ARAYIŞI DIŞINDA HERHANGİ BİR TALEBİMİZ YOK"

"Seçilirken verdiği sözü yerine getirmeleri lazım. Türk futboluna adaleti getirmesi lazım. Söz verdiği şeyi yapmayan kişinin o koltukta oturmasına gerek yok. Adalet arayışı dışında herhangi bir talebimiz yok. Eğer verdikleri sözleri yerine getiremeyeceklerse bu TFF'ye de ihtiyacımız yok. Konuştuğum her şey çok net."

"BİR TFF BAŞKANI, BÖYLE İNTİKAMCI, RÖVANŞİST YAKLAŞIMDA OLABİLİR Mİ?"

Bir TFF Başkanı, böyle intikamcı, rövanşist yaklaşımda olabilir mi?



"Okan Hoca, bir hakeme 'bir daha burada maç yönetemezsin' demiş ve sevk edilmiş. Neticesinde para cezası vermişler, onu da Tahkim Kurulu kaldırmış. Suçsuz olduğu ortaya çıkmış. Devamında Sayın TFF Başkanı 'Sen hakeme bu lafı ettin, bak sen göreceksin' O hakemi bir daha senin maçına gönderiyor muyum, göndermiyor muyum!' diyor. Bir TFF Başkanı, böyle intikamcı, rövanşist yaklaşımda olabilir mi? Okan Hoca senin zaten muhatabına değil! Evet verdin, Eyüpspor maçına verdin! VAR hakemini de ona göre ayarladın!"

"ÖNCE VALİLİK, SONRA YAYINCI DEDİLER"

"Perşembe günü bir Avrupa maçı oynadık uzaktan deplasmanda geldik. TFF'ye yazı yazdık, perşembe oynayan rakiplerimizin pazartesi oynadığı gibi biz de bunu talep ettik. Özellikle futbolcu sağlığını dikkate aldık. 'Pazartesi valilik iki önemli maçı İstanbul'da oynatmak istemiyor. Pazartesi olmaz' dediler. O zaman 'Eyüpspor'a sorun ve salı gününe alın' dedik. Orada da yayıncı kuruluşun istemediğini söylediler. Yayıncı kuruluş ise böyle bir müracaatın olmadığını söyledi. Bütün bunlara ne gerek var?"

"BİRİLERİ ONU FORMATLAYARAK GÖNDERDİ VE GÖREVİNİ YAPTI"

"Eyüpspor maçına verilen hakem, Okan Hoca'ya inadına... Maç ve VAR hakemini öyle bir hakem seçiyor ki! Trabzon'da Trabzonspor'u katletmiş! Bizim Kasımpaşa maçına gelmiş, orada da iyi değil! Belli bir sıkıntı var. Pazar günü açıkladım, maç hakemini suçlamadım. Birileri onu formatlayarak gönderdi ve görevini yaptı."

"SÖZ VERDİĞİNİ YAPMAYAN KİŞİNİN ARTIK ORADA OTURMASINA GEREK YOK"

"Kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Galatasaray'a ayrıcalık bir ayrıcalık tanımasını istemiyoruz. Seçimde söz verdikleri gibi Türk futboluna adalet getirmeleri lazım. Sayın Başkan bundan sapmadan, Türk futboluna adaleti getirmek zorundadır. Söz verdiğinin yapmayan kişinin artık orada oturmasına gerek yok! Adalet arayışı dışında bir talebimiz yok. Sözlerini yerine getiremeyecekler, bu TFF'ye de ihtiyaç yok!"

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"