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    Dursun Özbek: Gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğiz

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden ve 4. haftadaki maçların tamamını kazanan 4 Türk takımının performansını değerlendirdi.
    • 14.10.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 13:22
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    Dursun Özbek: Gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğiz

    Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 117. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı.

    Anma töreni gerçekleştirildi

    Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç ile sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

    Törenin ardından Dursun Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

    "Galatasaray'ı nice 117. yıllara taşıyacağız"

    Basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, kulübün 117. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "117. yılın, Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray'ı nice 117. yıllara taşıyacağız." dedi.

    Dursun Özbek: Gelecek yıl Türkiye yi Avrupa da temsil edeceğiz #1

    "Gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğiz"

    Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden ve 4. haftadaki maçların tamamını kazanan 4 Türk takımının performansını değerlendiren Özbek, "Avrupa'da oynayan takımlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten dün gece güzel sonuçlar aldık. Özellikle ülke puanı için çok önemliydi. Bu sene inşallah alacağımız neticeler sonucunda gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğiz. Galatasaray, olduğu her yerde en iyiyi yapmış ve Türkiye'yi gururla temsil etmiş bir marka." diye konuştu.

    Dursun Özbek: Gelecek yıl Türkiye yi Avrupa da temsil edeceğiz #2

    Dursun Özbek: Gelecek yıl Türkiye yi Avrupa da temsil edeceğiz #3


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