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    Dursun Özbek: Hakem bazı kararlarında adil değildi

    Dursun Özbek: Hakem bazı kararlarında adil değildi

    Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 00:51
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 01:02
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    Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında Giresunspor;'u ağırlayan Galatasaray, rakibine 1-0 yenildi.

    Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek karşılaşma ile ilgili görüşlerini paylaştı.

    "Bireysel hatadan gol yedik"

    Özbek, "Bireysel hatadan gol yedik. Daha dikkatli olmalıyız. Taraftarlarımız için daha iyi futbol oynamalıyız. Bundan sonraki haftaya konsantreyiz.

    Abdülkerim Bardakçı değerli bir oyuncumuz. Ona güveniyoruz. Daha sezon başı, bu hataları sonrasında yapmamalıyız."

    Dursun Özbek: Hakem bazı kararlarında adil değildi #1

    "Maçların hepsi birer gösterge"

    Eksik kalan yerlerimiz varsa onları tamamlamak üzere transfer sezonuna devam ediyoruz. Bu maçların hepsi birer gösterge." ifadelerini kullandı.

    Andrea Belotti transferi hakkında konuşan Özbek, "Yapılan yorumlar kulübe zarar verir. Transferle ilgili konuşmak durumunda değilim." dedi.

    Nelsson için yorumda bulunan Özbek, "Victor Nelsson için istediğimiz rakam gelmezse, satmayacağız." dedi.

    Dursun Özbek: Hakem bazı kararlarında adil değildi #2

    "Hakem bazı kararlarında adil değildi"

    Maçın hakemi hakkında yorum yapan Özbek,


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