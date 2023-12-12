Dursun Özbek: Halil Umut Meler'e yapılan saldırı kabul edilemez Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ankaragücü-Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili konuştu.

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ensonhaber.com

Türk futbolunda utanç gecesi yaşandı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hastaneye kaldırılan Meler'e saldıran Faruk Koca ise tutuklandı.

Dursun Özbek'ten açıklama

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ankaragücü-Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Dursun Aydın Özbek, "Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçını izledim. Kabul edilemez bir sonu oldu. Galatasaray Spor Kulübü olarak biz ligin başından beri taraftarlarımıza, seyircilerimize hep itidal tavsiye ediyoruz. Dün akşamki olay hiç beklenmedik bir şekilde bu sefer kulüp yöneticilerinin hakemi darp etmesi şeklinde gelişti. Bunu Galatasaray Spor Kulübü olarak kınıyoruz. Yaptığımız açıklamada da kınadık ve Kulüpler birliği Vakfı'nı tek bir gündemle toplanmak için yarın toplantıya çağırdık." diye konuştu.

"İtidal tavsiye ediyorum"

Böyle şeylerin olmaması lazım. Türk futbolunun marka değerini, Türk futbolunun imajını yurtdışında özellikle zedeleyen bu olaylar, futbola büyük zarar vermektedir. Şok geçirdim. Başkan ve yanındaki arkadaşları bir hakeme niye böyle saldırırlar? Yerdeki hakime niye tekme atarlar? Anlamak mümkün değil. Bundan sonraki süreçte ligler tatil edildi; ama Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber Kulüpler Birliği, bütün kulüpler bir araya gelerek bunun bir şekilde sonlanması, bundan sonraki dönemde bu olayların gelişmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ben Türk futboluna tekrar itidal tavsiye ediyorum. Nereye gidiyoruz belli değil.

"Büyük bir zaferle dönmeyi düşünüyoruz"