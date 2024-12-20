Dursun Özbek: Hedefimiz gerçek 5. yıldız

Galatasaray camiası, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) düzenlediği yeni yıl organizasyonunda bir araya geldi.

Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyona sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ GERÇEK 5. YILDIZI GÖĞSÜMÜZE TAKMAK OLACAK"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan organizasyonun ev sahibi 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, "Gecemizin ana teması, yıl 2025, hedef 25. Bizde başarılar ve şampiyonluklar bitmez. Camia olarak en büyük hedefimiz bu sene mayıs ayında 25. şampiyonluğu alarak gerçek 5. yıldızı göğsümüze takmak olacak." dedi.

"GERÇEK 5. YILDIZI ALACAĞIZ"

Başkan Dursun Özbek ise yeni yıl kutlaması gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle dedi:

"Yeni yıl bizim için çok önemli. Ciddi bir şampiyonluk yarışı var. Hedefimiz mayıs ayında şampiyon olmak ve gerçek 5. yıldızı göğsümüze takmak. Galatasaray'ın tüm başarıları birlik ve beraberlik olduğunda gelmiştir. Bu sene de kuvvetli bir beraberliğimiz var. Bunun devam etmesini diliyorum. İnşallah 2025 yılı hem ülkemiz hem de Galatasaray için güzel geçer."