Dursun Özbek: Mecidiyeköy'deki rezidansı satma kararı aldık

Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Mecidiyeköy binamızı, faiz yükünden kurtulmak için rezidans yapıp satma kararı aldık." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, Mecidiyeköy'de olan binaları faiz yükünden kurtulmak için rezidans yapıp satma kararı aldıklarını açıkladı.

"Medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz"

Başkan Özbek açıklamasında; "Biraz dertleşmek istiyorum. Son dönemde gerek TFF gerek medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bir adım bile geri atmadan bu mücadeleden zaferler çıkacağız.

Gönülden inanıyorum. Bu mücadele bizi 1 saniye bile yormaz, yaralamaz. Bizi asıl yaralayan, bu şer odaklarının ürettiği akla hayale sığmayacak yalanlara inanıp, o yalanlar üzerinden bizi yıpratmaya çalışan bazı Galatasaraylılar üzerine. Tek amaç var, tek amaç. İlk günden oluşturmaya çalıştığımız sevgi iklimini engellemeye çalışmak." dedi.

"Bundan sonra herkes Galatasaray ismini nasıl kullandığına dikkat edecek"

Dursun Özbek sözlerinin devamında; "11 sene Galatasaray formasını terletmiş eski sporcumuz Metin Görgün'ün vefatından sonra yazılanlar, paylaşılanlar; tüm nakit sıkışıklığına rağmen Galatasaray vadesi gelmeden ödemeleri yapmış, yükümlülüklerini yerine getirmiştir.

Bu gerçeğe rağmen hiç utanmadan bizi suçlu, hatta katil ilan ettiler. Bu kişilerle ilgili hukuki süreci başlattık, takip edeceğiz. Bundan sonra herkes Galatasaray ismini nasıl kullandığına dikkat edecek." açıklamasında bulundu.

"Faiz yükünden kurtulmak için rezidans yapıp satma kararı aldık"

Galatasaray Başkanı; "Mecidiyeköy binamızı, faiz yükünden kurtulmak için rezidans yapıp satma kararı aldık. Üyelerimizin, Mecidiyeköy'deki rezidanslarımıza ilgi göstermesini bekliyoruz. Göreve geldiğimiz 11 Haziran'dan bugüne yaklaşık 850 milyon TL'lik bir ödeme yaptık. Amacımız, enkaz edebiyatı yapmak değil ama bu bir realite. Bunun Galatasaraylılar tarafından bilinmesi gerekiyor. Bunu Avrupa kupaları ve token gelirlerimiz olmadan yaptık. 30 Haziran'dan itibaren Bankalar Birliği anlaşması gereği gelirlerimizin kısmen yüzde 25'i, kısmen yüzde 50'si kesintiye uğradı. Bu kesintilere rağmen bu ödemeleri yaptık.

Sadece bu durum bile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamızın ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Mecidiyeköy binamızı rezidans yapma ve satma kararı aldık. Satmakta tek gayemiz 1 milyon 200 bin liralık günlük faiz ödemesinden kurtulmak. Senelik 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu ödeme, başa çıkılır bir ödeme değil." sözlerini sarf etti.