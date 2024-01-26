Dursun Özbek için olay iddia: İstanbulspor kehaneti tuttu

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'u evinde 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar lehine 2 penaltının kullanıldığı karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu yıldızlaşırken, Dursun Özbek'in kehaneti de sosyal medyada gündem oldu.
Dursun Özbek skoru doğru tahmin etti
Yorumcu Levent Tüzemen'in iddiasına göre; Dursun Özbek, devre arasında kurmaylarıyla birlikte yaptığı sohbet sırasında 1-1 devam eden maçın 3-1 biteceğini söyleyerek yöneticilerden rahat olmalarını istedi.
Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru doğru tahmin eden Özbek oldukça sevinirken sarı-kırmızılılar da liderlik yarışında çok önemli bir 3 puan aldı.
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